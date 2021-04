Malvín quiere sumarse al pelotón de los líderes de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá esta noche el cierre de la quinta fecha con dos encuentros en cancha de Biguá. A primera hora, desde las 19:15, Malvín se medirá ante Hebraica Macabi, mientras que a las 21:30, Capitol enfrentará a Goes. Los dos partidos serán televisados por VTV Plus.

El “playero” buscará hoy una nueva victoria para alcanzar la cuarta de esta temporada de básquetbol pero también para sumarse al pelotón de los punteros, grupo que integran Nacional, Olimpia y Biguá.

El equipo de Federico Camiña aparece como favorito ante el macabeo que apenas ganó una de sus cuatro presentaciones hasta el momento en este torneo.

Los dos partidos de esta noche serán transmitidos en vivo a través de la señal VTV Plus.

En el encuentro de segunda hora en Villa Biárritz, Capitol, una de las gratas sensaciones en el inicio de esta Liga Uruguaya, saldrá a escena ante un goes que regresa a jugar luego de haber tenido varios casos de coronavirus que no solamente obligaron a la no presentación del equipo sino que también a la pérdida de puntos, tal como lo indica el reglamento.

Los de la calle Gil buscan su tercera victoria en esta temporada, mientras que los misioneros procurarán el primer triunfo en este torneo ya que llevan una racha de cuatro encuentros perdidos.