Malvín fue letal en la ofensiva, le ganó a Olimpia y se quedó con el primer puesto

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020 ya tiene definidos los cruces de cuartos de final tras la victoria de Malvín sobre Olimpia en cifras de 84 a 69 anoche en Rivera y Legrand.

Con esa victoria, el local se quedó con el primer lugar de la Liguilla y será rival de Urunday Universitario en cuartos de final, mientras que los de la Cúpula enfrentarán a Aguada.

El marcador se abrió con un triple de Pablo Macanskas para la visita, pero de inmediato llegó un 9-0 del “playero” para pasar al frente y luego, con seis puntos de Brian García, los de Colón igualaron.

La paridad continuó y el local terminó el primer cuarto 17-16 arriba. “Debemos mejorar la defensa y en ataque no estamos engranando bien todavía. Después de tomar la ventaja nos falta pasar más la pelota, pero es típico de un equipo nuevo”, le dijo Pablo López a la televisión tras el primer período como previendo lo que se venía en el gimnasio Juan Francisco Canil.

Es que luego de un segundo cuarto que también fue muy parejo porque se fueron al descanso largo igualados en 34, el local pisó el acelerador.

Malvín empezó a jugar el básquetbol que pretende su entrenador y sacó diferencias en el marcador para irse al último descanso 10 puntos arriba: 62-52.

En el último cuarto, los de López se lucieron en la ofensiva y llegó a sacar hasta 18 puntos de ventaja, pero Olimpia reaccionó y con triples de Loriente y Villegas se puso a 9 (74-65) a falta de 4’04”.

Pero otra vez apareció el poderío ofensivo de Malvín y el “playero” terminó sentenciando el juego para quedarse con el triunfo por 84 a 69.

Así serán los cruces de cuartos de final de la LUB

Malvín (1) vs. Urunday Universitario (8)

Olimpia (2) vs. Aguada (7)

Nacional (3) vs. Defensor Sporting (6)

​Trouville (4) vs. Hebraica Macabi (5)