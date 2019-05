Malvín, por otra final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Malvín y Urunday Universitario se medirán esta noche en el Palacio Peñarol a partir de la hora 21:15 por el cuarto partido semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la llave que ganan los azules de la Playa por 2 a 1 luego de haber ganado el tercer juego en cifras de 70 a 58.



Vale recordar que los dirigidos por Pablo López habían vencido en el primer partido de la serie, pero los conducidos por Héctor Da Prá se pusieron 1-1 con un excelente segundo encuentro, en el que lograron llevarse el punto después de un primer juego en el que quedaron con la espina de no poder cerrar el partido.



Los estudiosos podrán contra esta noche con una de sus figuras, Emilio Taboada, porque no fue expulsado en el pasado encuentro, sino que los árbitros lo descalificaron por el fuerte cruce con el árbitro Richard Pereira.



Precisamente, en un juego que venía parejo, Malvín logró sacar una pequeña diferencia en el marcador luego del incidente de Taboada con Pereira. El jugador de Urunday se sacó de sí mismo, no logró controlar las pulsaciones y por eso terminó descalificado.



Malvín se terminó quedando con el punto en el último juego gracias al muy buen primer tiempo de Marcos Cabot y del experimentado Nicolás Mazzarino, los destacados aportes de aportes de Hatila Passos y el gran cierre de Marcel Souberbielle, aunque sigue sin encontrar su mejor versión en una llave en la que salió como amplio favorito frente a una de las gratas sorpresas de la Liga, que busca hacer historia frente a todos los pronósticos. Para ello, necesitará de sus extranjeros.

Este viernes Aguada buscará cerrar la llave ante Nacional

A partir de la hora 21:15 y nuevamente en el Palacio Peñarol, Aguada y Nacional mañana volverán estar frente a frente por la otra serie semifinal. En el último juego, tras un primer tiempo en el que Aguada fue superado por los tricolores, los rojiverdes fueron ampliamente mejores y cerraron el partido para poner la serie 2-1 a su favor, con las ausencias de su capitán Demian Álvarez y del extranjero Al Thornton, que en teoría estaría a disposición para jugar mañana.