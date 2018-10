Magnano y su presentación en sociedad

“Hay que ser astuto y saber aprovechar las cosas que se hicieron bien hasta ahora”. Así comenzó su conferencia de prensa Ruben Magnano, el cordobés que este mediodía fue presentado oficialmente como entrenador de la selección uruguaya de básquetbol.

El técnico de 64 años campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004, ya había avisado en entrevista con Ovación que “valores como el compromiso de todos los jugadores son cosas que no se negocian” y hoy lo volvió a dejar en claro: “Yo me baso en tres pilares fundamentales: el trabajo, la disciplina y el respeto, y no creo que haya otro camino que no sea el del compromiso.

Al ser consultado por jugadores, Magnano también fue claro y expresó que “no voy a entrar en nombres propios. Todavía no hablé con nadie y hay una carpeta para ver pero desde ya aviso que todo basquetbolista uruguayo es potencial jugador de la selección”.

Por otra parte, el entrenador confirmó quién será su ayudante técnico y se dio a conocer el nombre Leandro Ramella, el argentino que hasta junio fue director técnico de La Unión de Formosa.

Javier Isis continuará en el cuerpo técnico al igual que el profesor Marcelo Bessio y también se mantendrá el equipo de médicos que venía trabajando junto a Marcelo Signorelli.