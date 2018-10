Magnano: "Esto no es Disney y para soñar hay que hacerlo con actitud"

"Cualquier basquetbolista uruguayo es potencial jugador de la selección”. Ruben Magnano fue presentado oficialmente como entrenador de la selección uruguaya y volvió a dar mensajes claros acerca de lo que pretende para poder clasificar a Uruguay al Mundial de China 2019.

El cordobés, de 64 años, vicecampeón del mundo en Indianápolis 2002 y campeón olímpico en Atenas 2004 con Argentina, asumió el desafío para conducir a la Celeste a un objetivo que hace 36 años no logra.

Tal como ya había anunciado en entrevista con Ovación el miércoles 10 de octubre (“valores como el compromiso de todos los jugadores son cosas que no se negocian”), el argentino redobló la apuesta y sin entrar en nombres propios a la hora de armar una citación que se dará a conocer seguramente en pocas semanas, resaltó que “la falta de compromiso me pone muy mal, el justificativo me pone muy mal. La excusa me pone muy mal y más si hablamos de una selección nacional. Si no te motiva defender a tu país, ¿qué te motiva?”.

Magnano, quien por estos días estará en Montevideo para poner manos a la obra pensando en la ventana de noviembre, contó: “Me voy a desayunar con un montón de cosas y tengo que ser coherente en cada decisión. Por eso todo jugador tiene chances de estar y mi intención como entrenador es tratar de montar y poner, a mi criterio, el mejor equipo posible para buscar una cosa bastante interesante que nos tiene ilusionados a todos y a mí personalmente. Se que no es nada sencillo, pero aprendí en mi carrera que los imposibles cuestan un poco más”.

El flamante entrenador dijo “no hay nombres propios, hay una carpeta de jugadores con los que en estos días ya voy a empezar a hablar con muchos de ellos y tomaré contacto telefónico con los que no pueda ver en persona para ir delineando un poco cuál es mi idea y qué es lo que significa estar dentro de una selección nacional”.

Poco tiempo

Ruben Magnano remarcó la importancia del compromiso y la actitud que deben volcar los jugadores a la hora de sumarse a la selección debido al escaso tiempo que hay para trabajar con todo el plantel completo.

“No creo que haya otro camino que no sea el del compromiso. Debemos estrechar los lazos a la hora de jugar y en eso vamos a hacer mucho hincapié, al igual que en los valores, porque con tan poco tiempo de trabajo no se puede hacer mucho”, explicó el cordobés.

El estilo

Consultado acerca de los que pretende para el equipo uruguayo, Ruben Magnano dijo que “debemos ser muy astutos e inteligentes para saber aprovechar las cosas buenas que se hicieron antes. Si hay un 90% de cosas buenas que ya se hicieron, las tomaremos y le daremos una pincelada, una rúbrica de como yo siento el básquetbol”.

“A lo largo de mi carrera me he basado en tres valores básicos como el trabajo, la disciplina y el respeto. A eso apuntamos y ojalá pueda acercarme un poquito a lo que hace el maestro Tabárez en la selección de fútbol”, apuntó el técnico.

Magnano remarcó que lo sedujo este desafío y aclaró que “nunca me senté arriba de la gloria y me considero cauto ante los ataques de prosperidad, pero a veces me doy un bañito de autoestima mirando la final olímpica. Esto no es Disney y para soñar hay que hacerlo con actitud, esa que pretendo en todos los jugadores”.

LA LLEGADA El cordobés tuvo un "pequeño accidente" “Pido disculpas por la tardanza. Tuvimos un accidente que va a tener solución”, dijo Ruben Magnano al arribar a las oficinas de la FUBB. Al entrenador le perdieron las valijas en su viaje desde Argentina a Uruguay, pero se lo tomó con calma y hasta se permitió bromear quitándole dramatismo al tema: “Si hubiésemos sido jugadores seguramente no entrábamos a la conferencia de prensa”.

Ruben Magnano en las oficinas de la Federación Uruguaya de BasketBall. Foto: D. Borrelli.

EL CUERPO TÉCNICO Leandro Ramella será el ayudante

Ruben Magnano confirmó cómo será su grupo de trabajo y adelantó que el argentino Leandro Ramella (43 años) será su asistente técnico, mientras que Javier Isis continuará con su tarea de scouting y el profesor Marcelo “Cone” Bessio se mantendrá en sus funciones al igual que el equipo médico. Salvo Ramella, quien viene de dirigir a La Unión de Formosa, todos continuarán en sus respectivos cargos.

Leandro Ramella será el ayudante técnico de Magnano en Uruguay. Foto: Marca Deportiva.

ANTEL ARENA Uruguay será local allí en la próxima ventana

Ricardo Vairo, presidente de la FUBB, confirmó ayer en conferencia de prensa que los próximos dos encuentros de Uruguay por Eliminatorias se jugarán en el Antel Arena y se pondrán a la venta algo más de 8.400 entradas debido que habrá tribunas inhabilitadas al momento. La Celeste recibirá a Puerto Rico el jueves 29 de noviembre y a Estados Unidos el domingo 2 de diciembre.

"Trabajar codo a codo"

“Le queremos dar la bienvenida a Ruben Magnano a la selección y esta será su casa prácticamente”, comenzó diciendo el presidente de la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB), Ricardo Vairo. El titular del organismo remarcó que “estamos completamente seguros de que en todos los estamentos del básquetbol vamos a trabajar codo a codo para poder cumplir el objetivo de clasificar a un Mundial, algo que Uruguay no consigue hace más de 30 años. Desde nuestro lugar le deseamos el mayor de los éxitos y brindaremos a Ruben el apoyo constante para que pueda trabajar”.