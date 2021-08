Luka Doncic renovó contrato con Dallas por una cifra histórica en la NBA

Los Mavericks de Dallas presentaron este lunes al base escolta esloveno Luka Doncic una extensión de contrato supermax de novato por cinco años y 207 millones de dólares, de acuerdo a la información ofrecida por su agente Bill Duffy a la cadena de televisión ESPN. La firma es la mayor que se da en la historia de la NBA en una extensión de contrato de novato (así se le llama a quienes solo han jugado un año en la máxima categoría).

Doncic, uno de los jugadores más formados en la historia de la NBA a los 22 años y que evoluciona rápidamente hacia la cara futura de la liga, se convirtió en el primer jugador elegible para la extensión máxima de novato designado al firmar porque ha sido votado dos veces al primer equipo All NBA. Es el quinto jugador que firma por ,más de 200 millones. Antes lo hicieron Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook y Rudy Gobert.

Además el jugador tendrá también la opción del último año lo que le permitirá entrar antes el mercado de los agentes libres si lo desea y no ha llegado a un nuevo acuerdo con los Mavericks. Un contingente de directivos de la franquicia tejana aterrizó en Ljubljana, Eslovenia, este lunes para presentar formalmente a Doncic y Duffy el contrato.

Doncic firmará el contrato este martes, en Eslovenia y realizará una conferencia de prensa allí, siempre de acuerdo a la información ofrecida por Duffy y que fue dada a conocer a través de la cadena de televisión ESPN. "Hoy es un sueño hecho realidad", declaró Doncic en un comunicado que también fue ofrecido a través de ESPN.

"El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a tantos lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks".