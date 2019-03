Por un lugar en América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El desgarro de Esteban Batista desató la polémica y el básquetbol uruguayo rozó una nueva mancha en su desorganización.

Apenas 48 horas después de decirle adiós a la chance mundialista luego de que Uruguay perdiera con Puerto Rico en San Juan, un problema bien pudo hacer estallar una olla.

Esteban Batista sufrió un desgarro con la selección y Nacional solicitó la postergación del encuentro frente a Defensor Sporting que, en principio, estaba fijado para esta noche a la hora 21:00 en el Campus Municipal de Maldonado.

En su cuenta de Twitter, la Liga Uruguaya de Básquetbol (@LUB_Uy) se publicó la postergación del encuentro a causa de la lesión del pivot de Nacional y se expresaba que en la jornada de ayer los presidentes y las autoridades del torneo mantendrían una reunión para ver cómo se continuaba con esta situación.

Pero esa noticia cayó muy mal en filas fusionadas. El club no aceptaba la postergación, estaba dispuesto a presentarse esta noche y si Nacional no lo hacía perdería los puntos.

La noticia incluso trascendió fronteras y uno de los sitios más visitados del básquetbol español como “Kia en zona” se hizo eco de la situación, dejando en evidencia la desorganización que hay en la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB). Pero la jornada de ayer fue clave para dilucidar y volver hacia atrás en la primera determinación.

Antes del mediodía y otra vez vía Twitter, la Liga Uruguaya de Básquetbol informó que el encuentro se mantenía tal cual lo previsto para esta noche a la hora 21:00 en el Campus Municipal de Maldonado.

“A raíz de nuevos intercambios de posiciones entre la Mesa de la LUB, dirigentes de Defensor Sporting y el Club Nacional de Football, se levanta la suspensión del juego previsto, dado que fueron reconsideradas las posturas que llevaron a suspender momentáneamente dicho encuentro”, expresó el comunicado.

José Bonanata, presidente del básquetbol de Defensor Sporting, fue claro y dijo en el programa “Puro Básquetbol” (Sport 890) que “desde que nos comunicaron la posible suspensión, leímos el reglamento y creíamos que nos asistía la razón. No tenía cabida suspender este partido porque si no había que suspender toda la Liga. No se entendía mucho y se ve que hoy (por ayer) hubo gestiones que hicieron cambiar la postura que tenía Nacional desde un principio”.

Lo cierto es que esta noche volverá el básquetbol local y en medio de la polémica, Nacional y Defensor Sporting van por un cupo en la Liga Sudamericana.

un partido clave Es un duelo de campeones

Nacional se quedó con el Apertura de la Liga Uruguaya, mientras que Defensor Sporting fue el mejor equipo del Clausura. En tal sentido y tal como estaba estipulado, los mejores de estas dos instancias debían jugar por un lugar en la Liga Sudamericana y lo harán esta noche a las 21:00 en Maldonado. Las entradas se vender en RedPagos y TickAntel. El costo de las localidades es de $ 350 pesos.

Mañana arranca la Reclasificación

La fase de reclasificación se pondrá en marcha mañana con dos encuentros y tendrá a cuatro equipos luchando por completar los ocho clubes que se meterán en los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol. En cancha de Goes, el misionero recibirá a Biguá, mientras que en Welcome, Olimpia será local ante Hebraica Macabi. Los dos encuentros comenzarán a la hora 20:30.

La Liguilla empieza el martes

La Liguilla que ordenará a los primeros seis equipos de cara a los playoffs, arranca el martes con tres encuentros. A la hora 20:30 se medirán Nacional y Urunday Universitario en Durazno y en Pocitos, Trouville recibirá la visita de Defensor Sporting. Por otra parte y desde las 21:00 en la Avenida San Martín, Aguada enfrentará a Malvín en juego televisado.