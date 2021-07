A los 45 años, Nicolás Mazzarino anunció su retiro del básquetbol profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Todo comenzó hace 36 años en Ferro Carril, pasé por Hebraica Macabi, Welcome, Boca Juniors, Viola Reggio Calabria, Pallacanestro Cantú, Malvín y Peñarol, y en todos esos clubes me permitieron desarrollar como persona y jugador”, comenzó la carta que Nicolás Mazzarino publicó en Twitter agregando lo siguiente: “También tuve el orgullo de defender muchos años a nuestro país. Gracias a todos los dirigentes, técnicos, ayudantes, doctores y equipiers que me acompañaron”.

El salteño, que se transformó en un referente y crack del básquetbol uruguayo, no jugará más y se apronta para nuevos desafíos: “Ahora empieza una nueva etapa de mi vida, con el mismo empeño de siempre, y con la tranquilidad de quien hizo el máximo en todo y en cada momento de mi vida de jugador. ¡Gracias a todos!”.