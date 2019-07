En Lima empieza el camino de la renovación para el básquetbol de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edgardo Kogan armó un plantel para competir y dar batalla en el básquetbol de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con el objetivo de encarar una renovación pensando en el camino de Uruguay al Mundial tras el sueño trunco de llegar a China. Pero las complicaciones aparecieron desde el día cero.

Las lesiones en la gran mayoría de los casos y algunos temas de pasaporte en otros, le impidieron al “Panza” armar la selección ideal. Pero más allá de eso, el objetivo del cuerpo técnico siempre fue comenzar a preparar un plantel de jugadores para el futuro. Y esta instancia que hoy se pondrá en marcha para la Celeste a partir de la hora 20:00 de Uruguay, frente a Argentina en el Coliseo Eduardo Dibos, será clave para arrancar ese proceso que tiene como gran objetivo llegar al Mundial 2023.

“La preparación estuvo muy buena porque la cerramos con tres partidos internacionales de primer nivel frente a equipos que van a jugar el Mundial y fuimos competitivos, salvo con Argentina que está a otro nivel. Pero con Puerto Rico y Venezuela lo logramos y tuvimos instancias muy buenas”, le contó Kogan a Ovación.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, porque Bruno Fitipaldo, el capitán y uno de los grandes referentes de esta época, quedó descartado para los Juegos Panamericanos por una lesión y en su lugar viajará Bernardo Barrera, otra de las jóvenes promesas de este deporte.

“Bruno llegó desde Europa con un dolor en el pie que le impedía jugar correctamente. Ese dolor no se fue y si el jugador no está al cien por ciento para actuar, nosotros optamos porque no esté. Sabemos lo que significa Fitipaldo dentro y fuera de la cancha, pero el equipo logró disimular bien su ausencia y todos los demás jugadores respondieron”, apuntó el técnico celeste.

El debut.

Uruguay tendrá un debut complicado ante una selección argentina que presentará el plantel mundialista y que llegó a Lima a pelear por el oro. “Los amistosos sirvieron para unir al grupo, sobre todo por las dificultades que tuvimos para armar el plantel, las lesiones, los permisos del Metro para contar con Martín Rojas y demás. Esas cosas no nos permitieron entrenar con el plantel completo y por eso estas tres instancias de juegos internacionales de alto nivel vinieron muy bien, ya que tenemos un plantel muy joven”, explicó Kogan.

La Celeste tiene un objetivo claro, según contó el entrenador: “Hacer el mejor torneo posible. Yo al plantel lo veo concentrado y disciplinado. Tenemos las cosas claras y la idea es crecer como equipo, mirando el hoy pero también el mañana”.