Cierran la Liguilla y definen su lugar en playoff

¿Cómo se jugarán los playoff?

Cada día de partido habrá dos encuentros, el primero a las 19:15 y el segundo a las 21:30. Todos se jugarán en el Palacio Peñarol.



El lunes jugarán los mismos cuatro equipos de este jueves. El que se ubique 4° irá ante el 5° a primera hora, a segunda va el 3° ante el 6°.



El lunes jugarán a las 19:15, Nacional vs. Olimpia; a las 21:30, Malvín vs. el 8°.



Antes que nada, este viernes a las 21:15 en cancha de Atenas jugarán Biguá y Goes por el octavo lugar en los playoff.



Para la etapa de semifinales, los cruces serán los siguientes: el camino del 1° (ya sea Malvín o su rival) irá con el del 4°; el de 2° (Nacional u Olimpia) se cruza con el del 3° (3° o 6°).