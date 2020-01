Liga Uruguaya: Sayago y Trouville ganaron en el inicio de la novena fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol abrió este jueves de noche la fecha 9 de su Torneo Clausura con las victorias de Trouville y Sayago.



Los de Ariel superaron por 78 a 74 en su cancha a Defensor Sporting, que ayer tuvo el debut de Álvaro Tito luego del cese de Álvaro Ponce.



Germán Silvarrey aportó 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, mientras que Fernando Verrone desde el banco sumó 14 unidades. Además, Chrishon Briggs puso 16 puntos y Gilbert Talbot 15 junto a nueve rebotes. El violeta Isaac Sosa fue el máximo anotador del juego con 21 rebotes.

Sayago continúa en la búsqueda de puntos que lo mantengan en primera, pese a la quita de tres puntos y estar a cuatro puntos de Capitol. Restan las últimas cuarto fechas y el torneo Reclasificatorio y de Permanencia.



A la vez, en la calle Chucarro el Rojo superó con claridad a Capitol (89-66) en un partido que fue con una diferencia en ascenso: el primer cuarto lo ganó por 12 puntos, el segundo por 23, el tercero por 21 y finalmente ganó por 23, con una diferencia máxima de 31 en el último cuarto.

Este viernes se complementa la fecha con tres encuentros. Malvín vs. Urunday en Legrand y Biguá vs. Hebraica en Villa Biarritz a las 20.15; Aguada vs. Nacional (por TV) a las 21.15 en la Avenida San Martín.