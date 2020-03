Liga Uruguaya: partido clave entre Urunday y Aguada entre tres juegos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres partidos se juegan hoy por la Liga Uruguaya de Básquetbol, todos ellos desde las 20.10 horas por el Torneo Reclasificatorio y Permanencia.

Por un lado, hay un partido decisivo entre Urunday Universitario y Aguada, dos que compiten por los dos lugares en los playoff. Juegan en Trouville por el cierre de cancha al “estudioso”. Ambos comenzaron ganando el jueves pasado; los del Prado frente a Sayago y los aguateros ante Capitol.

En Plaza de las Misiones, Goes recibe a Sayago en un duelo de contraste. El local por conseguir uno de los dos cupos y la visita por mantener la categoría. Ambos vienen de perder la semana pasada, el misionero de visitante con Biguá.

En Biguá, por su parte, el local recibe a Capitol en una situación similar. El “Pato” aspira a quedar arriba y el Capi a no ser el último descendido. Los de Villa Biarritz intentarán repetir la buena actuación del viernes.

Mañana la Liga continuará con los tres partidos correspondientes a la Liguilla: Malvín vs. Trouville, Olimpia vs. Defensor Sporting y Nacional vs. Hebraica Macabi.