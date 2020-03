Liga Uruguaya: Nacional y una demostración de potencial ante Malvín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol con tres partidos y un gran golpe: Nacional superó a Malvín en Florida 98-81, pero con una diferencia de 28 puntos que llegó a tener en el tercer cuarto.



El playero estuvo en partido en el primer cuarto, pero fue desde entonces que los dirigidos por Leonardo Zylbersztein comenzaron la ascendente distancia, que Malvín logró descontar con un parcial en los últimos 13’ de 37-23.

La gran figura de la noche fue Santiago Moglia con sus siete triples en nueve intentos para sumar 21 puntos, aunque su compañero Maurice Kemp también llegó a 21 con siete dobles y siete libres.



Así tanto Nacional como Malvín quedan con dos partidos ganados y uno perdido en esta etapa. El único en ganar todo es Olimpia, que este martes superó en su casa a Hebraica.

Los de Gerardo Jauri pasaron a liderar la Liguilla a falta de dos fechas para el final.



Además, Defensor Sporting superó a Trouville en Welcome con gran producción de Eric Dawson (12 puntos y 10 asistencias) y Alejandro Acosta (10 puntos y 8 asistencias).

La fecha 4 de la Liguilla se juega el viernes: Malvín vs. Hebraica en Legrand, Nacional vs. Defensor en Unión Atlética y Olimpia vs. Trouville en Colón. En la quinta jornada se enfrentan: Hebraica y Defensor, Malvín y Olimpia. Trouville y Nacional.

Olimpia es líder con 26,5 puntos; lo siguen Malvín con 26, Nacional con 24,5, Trouville con 23,5, Defensor Sporting con 20,5 y Hebraica Macabi con 22.

La última fecha del Reclasificatorio se juega la próxima semana. Tendrá solo dos encuentros por la suspención de Capitol-Sayago. Serán los de Aguada contra Biguá y Goes ante Urunday.

Aguada, tras la victoria en el clásico contra Goes el lunes, encabeza el torneo Reclasificatorio con 25 puntos. Aún con chance, lo siguen Urunday con 24,5 y Biguá con 23. Ya eliminados están Goes con 23 y Capitol con 21,5. Sayago, descendido, tiene 17,5.