Liga Uruguaya: Malvín ganó el Clausura; Aguada venció a Biguá

Noche clave en la Liga Uruguaya de Básquetbol con la disputa de la penúltima fecha de la temporada regular, la 12 del Torneo Clausura con los cinco partidos en simultáneo.

El foco estaba puesto en la cúpula de Colón, donde el local Olimpia recibía a un Malvín que tenía chances de quedarse este mismo jueves con el primer lugar del Torneo Clausura y las concretó. Pero no se le hizo fácil, incluso cuando en el final del segundo tiempo llegó a sacar 13 puntos de ventaja. Sin embargo, en el cierre los referentes dieron la cara, Kiril Wachsmann y Marcos Cabot anotaron los últimos puntos para la victoria (79-80) por un punto.

El título del Clausura habilita a Malvín a jugar contra Trouville (campeón del Apertura) el partido por definir el clasificado a la Liga Sudamericana. Será el 13 de marzo en el Campus de Maldonado.

A la vez en Villa Biarritz había una vuelta muy esperada en Aguada. El vigente campeón recibía de vuelta a uno de los pilares del título: Al Thornton, que incluso había sido elegido mejor pívot de la pasada temporada. El exNBA fue una aplanadora, anotó 32 puntos en solo 22 minutos jugados y le permitió al aguatero sacar una diferencia de 15 unidades irremontable para Biguá. Los de Adrián Capelli se llevaron una victoria (83-69) decisiva ante un rival directo pensando en el Reclasificatorio.

Pero la gran sorpresa de la noche la dio Capitol. Los del Prado ganaron de visitantes (80-85) a uno de los equipos que pelea por entrar en Liguilla (y por tanto playoff de forma directa): Defensor Sporting. Incluso con una ventaja máxima del violeta de 23 puntos al final del segundo cuarto. Pero los dirigidos por Diego Cal no bajaron los brazos y, de la mano de Davaunta Thomas (28 puntos) y Paul Harrison (23) se puso en juego y en el cierre lo ganó, con un 30-12 en el tercer cuarto y un 23-16 en el último.

La derrota de Sporting deja un duelo contra Goes —que este jueves tuvo fecha libre— muy picante por determinar el último lugar en la Liguilla.



La victoria de Capitol reduce el buen triunfo (84-89) ante Hebraica de Sayago, que en el Clausura es otro. En el Apertura solo ganó el partido contra Aguada (puntos ganados en fallo) y perdió 11; en la segunda parte lleva cuatro victorias en cancha más Atenas. El mano a mano con Capitol seguirá en la Permanencia.

Por último, Urunday Universitario logró lo que no pudo en el último partido del Apertura: ganarle (78-73= en Florida a Trouville. Pero el “estudioso” tuvo doble festejo, ya que la derrota violeta lo dejó con chance de meterse en Liguilla. Debe ganarle a Capitol y enfrentará en un desempate al ganador de Goes-Sporting.

fecha 13 del Clausura

Así se jugará la última fecha de la temporada regular

- Goes vs. Defensor Sporting - En Plaza de las Misiones

Duelo directo por el sexto cupo a la Liguilla. El ganador clasifica o juega desempate con Urunday (si gana)



- Capitol vs. Urunday - En Capitol

El local necesita puntos para la permanencia. La visita para forzar un desempate ante el ganador de Goes-Sporting.



- Trouville vs. Nacional - En Trouville

Los dos ya clasificados a la Liguilla buscan un punto a futuro.



- Sayago vs. Olimpia - En Sayago

El local para seguir con la esperanza de la hazaña de la permanencia. La visita por puntos para la Liguilla.



- Malvín vs. Biguá - En Malvín

El playero por puntos para la Liguilla. El pato por puntos para el reclasificatorio.



Todos son a la hora 20.10.