Liga Uruguaya: solo se jugará la Liguilla antes de los playoff

El futuro de la competencia deportiva es una incógnita para cada torneo y la Liga Uruguaya de Básquetbol no es ajena a ello, luego de la suspensión el viernes pasado, a falta de una fecha para el inicio de playoff.



Por eso este lunes en la sede de la Federación Uruguaya de Basketball se reunieron los clubes que aún deben partidos para definir qué hacer una vez que el gobierno levante la medida de cancelar los espectáculos públicos.

Los equipos fueron los seis de Liguilla, Malvín, Olimpia, Nacional, Trouville, Defensor Sporting y Hebraica Macabi; y tres del Reclasificatorio, Aguada y Urunday Universitario (los clasificados a playoff) más Biguá. Goes fue el único que no estuvo presente, aunque no volverá a jugar por la temporada 2019-2020.

Los clubes tenían algunas opciones. Una era suspender la temporada y no jugar la definición; otra, jugarla cuando el gobierno lo permita; y también, disputarla antes del arranque de la siguiente. Se decidió -al menos momentáneamente- por la segunda, quedando a la deriva de la situación en Uruguay con la evolución del coronavirus.

Los clubes junto con las autoridades de la Federación presentes decidieron esperar dos semanas más, volver a hablar entonces y resolver qué hacer. Si el gobierno, a través de la Secretaría Nacional del Deporte, ya autoriza volver a la actividad, los planteles podrán regresar a los entrenamientos.

Un tema a resolver, además, es el de los extranjeros. La mayoría de los equipos los cortaron y pudieron retornar a sus respectivos países. Si se volverá a jugar la Liga Uruguaya en abril, se deberá prever si los jugadores contratados desde el exterior deberán cumplir una aislamiento de 14 días.

Tambén se decidió no jugar los dos partidos de Reclasificatorio, Goes-Urunday y Aguada-Biguá. Así, Aguada es el 7° para playoff y Urunday el 8°, mientras que se permite liberar a Goes y Biguá para evitar los gastos de mantener al plantel y cuerpo técnico durante la espera.