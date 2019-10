Liga Uruguaya: inicia con partidazo, Aguada vs. Malvín y la vuelta de García Morales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol da inicio esta noche (21.15) en el Antel Arena con el partido entre Aguada y Malvín que reedita las últimas finales. Pero, además, con el condimento especial de la vuelta de Leandro García Morales al básquetbol uruguayo, a Aguada y, sobre todo, tras su accidente.



El 30 de enero, volviendo de Córdoba, tuvo un choque en su vehículo, por lo cual sufrió fracturas en su mano derecha y en la rodilla izquierda.

A principio de julio, Aguada confirmó la vuelta del basquetbolista de 39 años al club por dos años, que fue campeón en la temporada 2012-2013, con su último pase en 2015.

El escolta entra al plantel que conserva la estructura que fue campeón de Liga Uruguaya 2018-2019, en el lugar que dejó Leandro Taboada. Federico Pereiras y Federico Bavosi, dos que tuvieron pequeñas lesiones hace una semana pero ya están bien, continúan, al igual que Sebastián Izaguirre.

Precisamente con el “Tallarín” Izaguirre, García Morales comparte el récord de un básquetbolista con más títulos de Liga Uruguaya ganados. El ala-pivot fue con Trouville en 2006, Defensor Sporting en 2010, Hebraica Macabi en 2016 y 2017, además del último con Aguada. Leandro compartió los dos con Hebraica, mientras que también ganó con Biguá en 2008 y 2009, junto con el de Aguada en 2013.

García Morales ya está en condiciones para jugar hoy. “Está haciendo los entrenamientos normalmente. Obviamente no es un chiquilín, hace ocho meses no competía. Esperemos que no sienta la falta de competencia, pero físicamente está bien”, confirmó Germán Cortizas, ayudante de Miguel Volcan en Aguada.

“Como todos los jugadores de cierta edad hay que graduarlo un poco, pero él está para lo que lo precisemos. En la medida que podamos graduándolo, vamos a ir graduándolo”, agregó.

Los extranjeros de Aguada son: el pívot español David Doblas, el ala-pívot estadounidense Lee Roberts y el alero jamaiquino Weyinmi Rose Efejuku.

La Liga Uruguaya arranca con todo, con sus últimos finalistas y los dos grandes candidatos a ir por el título.

Liga 2019-2020 El plantel de Aguada y sus extranjeros David Doblas: es un español con mucha trayectoria (38 años). "Es un jugador muy interior, muy pesado, muy ancho. Va a hacer mucho daño en la pintura. Su cortina es lo que más va a utilizar", describió Cortizas.



Lee Roberts (32 años) es un ala-pívot de Estados Unidos "que puede jugar de 4 o 5, muy intenso. Tiene tiro de tres puntos, pero sobre todo juega en la pintura".



El jamaiquino Weyinmi Efejuku Rose (33 años) "es un dos pies que puede hace un poco de todo. Tiene mano, puede ir adentro". En Aguada lo tienen en cuenta como alero.



El plantel tiene además a: Leandro García Morales, Federico Pereiras, Federico Bavosi y Sebastián Izaguirre (nacionales): Martín Garay (Sub 25); Agustín Viotti, Mateo Sarni, Ignacio Nuñez, Agustín Ramírez y Nahuel Santos (Sub 23). El entrenador sigue siendo Miguel Volcan.



NIcolás Mazzarino Malvín no contará con su capitán por un tiempo por una lesión



Nicolás Mazzarino está lesionado y no estará con Malvín ni hoy, en el partido con Aguada, ni en la Liga Sudamericana que debuta en una semana. El capitán playero no viajará el domingo a Argentina donde jugarán contra Ciclista Olímpico (Argentina), Pinheiros (Brasil) y Leones de Quilpué (Chile) en La Banda, Santiago del Estero por el Grupo C.

La lesión fue hace dos semanas en un entrenamiento. Pero hasta ayer “no hay un diagnóstico claro. Tuvo un episodio en la parte posterior de la rodilla. La ecografía no dio nada. Tenía para una resonancia. Podría tener un desgarro profundo en el gemelo interior”, explicó Horacio Martínez, ayudante técnico del Pablo López en el equipo.

La preparación le ha costado a Malvín por inconvenientes. “Recién la última semana se sumó (Juan) Santiso, que se había operado de apendicitis; jugó la Copa Sancor. (Marcos) Cabot no jugó ningún partido. (Kiril) Wachsmann se fue al torneo G League, no jugó 3 de los 6 amistosos y volvió con una gripe importante, estuvo limitado en minutos. A los extranjeros les ha costado la adaptación porque hemos jugado prácticamente con juveniles”, sumó “Chato”. Las fichas innominadas son: el escolta Elisha Boone y los ala-pivot Marvin Dominique y Hunter Mickelson.

LIGA 2019-2020 El plantel de Malvín y sus extranjeros Elisha Boone (24 años, Estados Unidos): "es un perimetral que puede jugar en cualquiera de las posiciones de perímetro". Para él "es un escolta". "Es generador de juego rompiendo hacia el área, de tres puntos. Primer salida, con mucha energía; pero al ser su primera salida (de Estados Unidos) ello conlleva ciertas incertidumbres", describió Martínez.



Marvin Dominique (Haití, casi 28 años) "es un cuatro (ala-pívot) que confía más en su tiro exterior que jugar cerca del aro. Defensivo, intenso".



Hunter Mickelson (Estados Unidos, 27 años) "es un cuatro-cinco. En la preparación al no estar Kiril ha tenido que jugar de 5 todos los partidos y en realidad es un 4, que en algunos momentos puede jugar de 5".



El plantel está integrado por: Nicolás Mazzarino, Juan Santiso, Marcos Cabot y Kiril Wachsmann, como nacionales. Nicola Pomoli, Bruno Acosta, Rodrigo Coelho y Facundo Grolla entre los Sub 23. Pablo López continúa como entrenador.



La Liga Uruguaya continúa miércoles y jueves

La Liga continuará mañana entre Sayago y Biguá en Sayago (20.15). El jueves debutan Capitol vs. Nacional y Atenas vs. Olimpia.

Defensor Sporting debuta en Liga Sudamericana hoy.

Defensor Sporting hoy empieza la Liga Sudamericana con Ferro (18:40). Miércoles (21:00) vs. Corinthians y jueves (18.40) vs. Valdivia.

Malvín sacó ventaja en las finales del basquet femenino

Las playeras ganaron 64-57 a Defensor Sporting en la primera final el sábado en Malvín. Vuelven a jugar el sábado 12 en Welcome.