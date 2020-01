Liga Uruguaya: Defensor Sporting y Trouville por puntos obligados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol va llegando a las últimas etapas de la temporada regular y esta noche se juegan los dos primeros partidos de la novena fecha del Torneo Clausura.



Por un lado en la cancha de Sayago el local recibe a Defensor Sporting y por otro en la calle Chucarro, Trouville está obligado a hacerse fuerte en su casa ante Capitol. Ambos comienzan a las 20.15.

El violeta está en un momento complicado, con cuatro derrotas (Nacional, Olimpia, Aguada y Malvín) en las últimas cinco fechas y una agónica victoria sobre Biguá en el medio. Ello llevó al cese de Álvaro Ponce como entrenador y la llegada de Álvaro Tito, que hoy hará su debut.

Los de Ariel llegan en una delicada situación a las últimas fechas y, con mínimas chances de salvarse del descenso, aspiran a rescatar puntos antes de avanzar al torneo Reclasificatorio y Permanencia con los últimos seis de la etapa regular.

En Pocitos, Trouville no debería tener problemas para superar a un rival que está en el otro extremo. De todas formas el Rojo, que es uno de los mejores de la Liga, llega con dos partidos seguidos con victorias más la fecha libre ante Atenas, pero antes con caídas ante Malvín y Aguada. Por su parte, Capitol supo dejar atrás una larga racha de derrotas (nueve partidos) con una victoria sobre Sayago y los puntos logrados contra las alas negras.



Mañana se complementa la fecha. Malvín vs. Urunday y Biguá vs. Hebraica a las 20.15; Aguada vs. Nacional (por TV) a las 21.15.