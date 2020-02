La Liga Uruguaya de Básquetbol vuelve, pero con su tercera etapa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos semanas después de su último partido, hoy vuelve la Liga Uruguaya de Básquetbol con su tercera etapa: Liguilla y el Torneo Reclasificatorio y Permanencia. En la presente jornada se juegan dos encuentros por la el segundo. Por un lado en Larre Borges se enfrentan Urunday Universitario y Sayago y, por otro, en Aguada el local recibe a Capitol; ambos inician a las 20.10.

El aguatero contará con el debut del norteamericano Dwayne Davis, figura la temporada pasada antes de lesionarse en los playoffs.



En Sayago también habrá estreno de extranjero con Duke Crews, en un equipo que venía de ganar tres de sus últimos cinco partidos para soñar con quedarse en primera.

Además, por los últimos dos lugares en playoffs y salvarse del descenso están Biguá y Goes, que se enfrentan mañana.



Las posiciones (se tienen en cuenta el 50% de los puntos ganados en la temporada regular) inician con: Goes con 18 puntos, Urunday Universitario 17,5, Aguada y Biguá con 17, Capitol con 15,5 y Sayago con 13,5.

A la Liguilla llegan también con el 50% de los puntos para determinar su lugar en playoffs. Malvín llega con 21 puntos, Olimpia 20,5, Trouville y Nacional 19,5, Hebraica Macabi 19 y Defensor Sporting con 18,5.

En la primera fecha se enfrentarán mañana Malvín vs. Sporting en Legrand, Nacional vs. Olimpia en Unión Atlética y Trouville vs. Hebraica en Chucarro. Todos a las 20.10.



Cada una de las fases tendrá cinco fechas, en las que todos los partidos se jugarán solo a ida en la cancha del equipo con ventaja por los cruces entre sí durante la temporada regular, salvo Urunday que tiene sanción en su escenario.