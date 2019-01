Los líderes parten con el favoritismo

Tras el receso por las fiestas tradicionales, la Liga Uruguaya de Básquetbol 2018-2019 tendrá esta noche el regreso de la actividad con la disputa de la tercera fecha del Torneo Clausura de forma íntegra.



Con algunos equipos que tuvieron recambio de extranjero y otros que siguen apostando a lo que ya habían contratado, el certamen presenta un buen atractivo en la parte alta de la tabla.



Es que los líderes Defensor Sporting y Nacional, ambos con 11 triunfos cada uno, buscarán una nueva victoria para seguir bien arriba.



El fusionado, que tendrá el estreno del estadounidense Alfrie Tre Kelley (base de 33 años y 1,83 metros), quien llegó al club para sustituir a Corin Henry, visitará a Atenas desde la hora 20:30 en el gimnasio Antonio María Borderes.



El otro líder, Nacional, oficiará como local frente a Welcome, también desde la hora 20:30, pero en cancha de Unión Atlética.



La tercera jornada del Clausura tendrá otros cuatro encuentros que se pondrán en marcha a las 20:30.



En cancha de Larre Borges, un complicado Verdirrojo será local ante Hebraica Macabi, que se reforzó para la segunda parte de la temporada con el panameño Jaime Lloreda y el base Gustavo Barrera.



En Colón, mientras tanto, Olimpia recibirá en la Cúpula a Biguá, que tendrá el estreno de Jeremis Smith, en otro atractivo partido de la etapa, al tiempo que en el Prado, Urunday Universitario tendrá la visita de Aguada, que está en el pelotón de los escoltas junto a Olimpia y Malvín.



En un duelo clave para Sayago, que necesita sumar para salir de la zona del descenso directo, los de Ariel y la vía recibirán a Trouville, que está a tres puntos de los líderes.



Por último y desde las 21:15 en encuentro televisado por VTV, Malvín enfrentará a Goes en su gimnasio de Rivera y Legrand. El “playero, actual campeón de la Liga y escolta, deberá sortear a un Goes que se reforzó con un viejo conocido del medio como Walter Baxley.