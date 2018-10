El líder va por seguir en la racha perfecta

En la noche de hoy arranca la cuarta fecha de la Liga Uruguaya con tres partidos que se disputarán de forma simultánea a partir de la hora 20:30.



En la cancha de Urunday Universitario, Defensor Sporting irá contra el anfitrión por intentar seguir con la racha. Los violetas arrancaron la Liga con tres victorias al hilo contra Biguá (102-91), Aguada (84-66) y Atenas (96-69).



Por su parte, los universitarios arrancaron con dos derrotas contra Hebraica Macabi (78-57) y Aguada (78-68), pero entre medio superaron a Biguá (86-78), con la curiosidad que en los tres partidos le anotaron la misma cantidad de puntos: 78.

Los jueces del encuentro serán Washington Chamorro, Leonardo Fernández y Valentina Dorrego.



A la misma hora pero en Colón, el local Olimpia recibirá a Aguada, que solo tuvo la derrota contra el violeta pero que luego superó a Urunday y a Atenas (81-72). A su vez, las alas rojas solamente perdieron contra Hebraica (86-76), mientras que superaron a Biguá (79-71) y por la mínima diferencia a Trouville (80-79). El arbitraje está a cargo de Enrique Ferreira, Martín Rial y Martín Pedreira.



Finalmente, Atenas recibe en su casa a Goes con el arbitraje de Richard Pereira, Diego Ortiz y Andrés Haller.

Las alas negras intentarán recuperarse del inicio complicado que tuvieron en las tres primeras fechas con las derrotas ante Defensor, Malvín (87-77) y Aguada. Por su parte, Goes tuvo un arranque auspicioso en el que solamente perdió con Nacional (98-84), mientras que le ganó al vigente campeón Malvín (87-77) y también a Sayago (82-70).



La cuarta fecha de la Liga culminará mañana con cuatro partidos: Sayago vs. Hebraica, Nacional vs. Trouville, Malvín vs. Welcome y Verdirrojo vs. Malvín.