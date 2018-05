Un letal Kevin Durant llevó a los Warriors a otra victoria sobre los Pelicans

El alero Kevin Durant reivindicó su condición de líder y con 38 puntos y nueve rebotes encabezó el ataque balanceado de los Warriors de Golden State que se impusieron de visitante 118-92 ante los Pelicans de New Orleans en el cuarto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste.



La victoria pone a los Warriors con la ventaja de 3-1 en la serie que disputan al mejor de siete y el quinto partido se jugará el próximo martes en el Oracle Arena de Oakland.



Los actuales campeones de la NBA, que defienden el título de la Conferencia Oeste, se recuperaron de su derrota por 19 puntos en el tercer partido con un gran juego que les guió al triunfo sin nunca estar abajo en el marcador y sacar ventaja de hasta 26 tantos.



Durant acertó 15 de 27 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 6-6 desde la línea de personal, además de repartir cinco asistencias, recuperó un balón, perdió dos y puso un tapón.



El base Stephen Curry recuperó su consistencias y aportó 23 tantos, con 4 de 9 triples, mientras que el escolta Klay Thompson llegó a los 13 tantos. Otro base, el reserva Quinn Cook, que a comienzo de temporada estuvo en el banquillo de los Pelicans, se convirtió de nuevo en factor sorpresa ganador al conseguir 12 tantos que lo dejaron como sexto jugador de los Warriors.



El ala-pívot Draymond Green jugó 37 minutos y aportó ocho puntos, nueve rebotes --incluidos ocho defensivos--, repartió nueve asistencias, recuperó cuatro balones, perdió otros tres, puso dos tapones y le pitaron tres faltas personales, sin que esta vez tuviese ningún enfrentamiento dialéctico con el base Rajon Rondo.



El ataque balanceado de los Warriors les permitió estar siempre en control del ritmo del juego, del marcador y del partido, sin que los Pelicans tuviesen capacidad de reacción.



Esta vez el pívot Anthony Davis, aunque se mantuvo líder de los Pelicans con un doble-doble de 26 puntos y 12 rebotes, no pudo imponer su dominio dentro de la zona. Además de tener poca inspiración encestadora con apenas un 36 (32-88) por ciento de acierto en los tiros de campo, mientras que fallaron 22 de 26 intentos de triples.



El alero E'Twaun Moore logró 20 puntos como segundo máximo encestador de los Pelicans y el base Jrue Holiday llegó a los 19 tantos con siete rebotes y tres asistencias.



Pero Rondo, que en el tercer partido del viernes había sido clave, esta vez apenas aportó seis puntos al fallar 2 de 10 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, 1 de 4 tiros libres. Aunque aportó 11 rebotes y seis asistencias, estuvo lejos de las 21 que consiguió en el tercer partido que ganaron los Pelicans (119-100).



Tampoco destacó en el juego ofensivo el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic que acabó con siete puntos en los 32 minutos que disputó como titular. Mirotic anotó uno de siete tiros de campo, falló los dos que hizo desde fuera del perímetro, y acertó 5 de 5 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid si respondió dentro de la pintura al capturar 11 rebotes, incluidos nueve defensivos, dio dos asistencias, puso dos tapones y perdió dos balones, sin que al final tampoco pudiese ser factor ganador.



Los Pelicans no tuvieron su mejor control del balón al perderlo 19 veces que los Warriors convirtieron en 21 puntos, mientras que los actuales campeones de liga sólo tuvieron 11 perdidas.



Después de tener poca eficacia ofensiva en su derrota del viernes en la noche, los Warriors pretendían recuperar el ritmo y lo consiguieron en forma inmediata.



Acertaron seis de sus primeros ocho tiros a canasta, en los que Durant hizo buenos sus primeros tres, mientras que Thompson y Curry consiguieron sendos triples.



La puntería afinada y una sólida defensa, que incluyó un tapón de Green a una bandeja de Rondo, permitieron a Golden State irse arriba 10 puntos antes de que se cumplieran cuatro minutos del partido.



Por su parte, los Pelicans fallaron ocho de sus primeros 10 tiros de campo, e iban abajo 20-6 después de que Green anotara el cuarto triple de Golden State en los primeros seis minutos del encuentro.



Los Warriors sacaban ventaja de 18 puntos en la primera mitad cuando un lanzamiento elevado y suave de Cook puso el marcador parcial de 15-33 en el primer periodo.



Los Pelicans tuvieron un 37 por ciento de acierto en los tiros de campo en la primera parte, pero gracias al dominio bajo los aros y varios tiros libres, al descanso redujeron a siete la ventaja de los Warriors siete puntos (54-61), que les metió en el partido, pero el ataque de los Warriors fue demoledor en el tercer periodo (19-33) y ahí se acabaron las esperanzas de New Orleans.