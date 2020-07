LeBron renuncia a llevar un mensaje de justicia social en la camiseta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La estrella de la NBA LeBron James, de Los Angeles Lakers, dijo que optaría por no usar un mensaje de justicia social en la parte posterior de su camiseta cuando se reanude el 30 de julio la temporada 2019-20 en Orlando, porque no "resuena con su misión".

"No usaré una frase en la parte posterior de mi camiseta", dijo LeBron.

"No es una falta de respeto a la lista que se le dio a todos los jugadores (con las frases). Elogio a cualquiera que decida portar algo en la parte posterior de su camiseta. Simplemente fue algo que no resonó seriamente con mi misión, con mi objetivo".

LeBron, que a menudo se ha pronunciado contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, señaló que le hubiera "encantado poder opinar sobre lo que habría quedado en la parte posterior de la camiseta".

"Pero estoy bien con eso (...), no necesito tener algo en la parte posterior de la camiseta para que la gente pueda entender mi misión y de qué se trata", señaló.

Hasta el miércoles pasado, 285 de los 350 jugadores de la NBA habían elegido un mensaje de justicia social para sus camisetas, mientras que 17 optaron por continuar usando sus apellidos, dijo la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol, Michele Roberts, a The Undefeated de ESPN.

En lista de las frases que se pueden usar en lugar de los apellidos figura "No puedo respirar", que fue lo que el afroestadounidense George Floyd dijo más de 20 veces a la policía antes de morir asfixiado, en mayo pasado.

Floyd fue detenido por Derek Chauvin, un oficial blanco que se arrodilló por más de ocho minutos sobre su cuello y le provocó la muerte.

Otros mensajes incluyen: Black Lives Matter (La vida de las personas negras importa); Decir sus nombres; Votar; Justicia; Paz; Igualdad; Libertad y Suficiente.