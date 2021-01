LeBron James volvió a ser la figura de los Lakers, que estiran su marca en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Angeles Lakers volvieron a despedazar a Houston Rockets por segundo partido consecutivo con una aplastante victoria en cifras de 117 a 110 que los mantiene como el mejor equipo de la NBA en estos momentos y como el único que sigue invicto a domicilio.

Los actuales campeones continúan al frente de la Conferencia Oeste con 9 victorias y 3 derrotas, y además han ganado los 6 partidos que han disputado lejos del Staples Center de Los Ángeles.

La exhibición defensiva que los angelinos desplegaron el pasado domingo para desarmar a los Rockets (102-120) continuó hoy unida a un tremendo ciclón de los Lakers en ataque que dejó a los de Houston aturdidos desde el salto inicial y que les sirvió para dejar prácticamente resuelto el partido al descanso.

La clase magistral de los Lakers en ataque la encabezó LeBron James, que consiguió 26 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, y que además regaló a los fans un triple espectacular sin mirar al aro.

También rindió a su mejor nivel Anthony Davis (19 puntos con 7 de 8 en tiros) dentro de unos Lakers que, poco a poco, van engranando la maquinaria con grandes aportes del banco (especialmente Montrezl Harrell y Kyle Kuzma) y que se acercan ya al nivel que les llevó a proclamarse campeones en la "burbuja" de Orlando.

Brooklyn Nets tuvo a un inspirado Kevin Durant



Kevin Durant sacó la cara por Brooklyn Nets, que regresó a la victoria al derrotar por 122 a 116 a Denver Nuggets en un partido en el que volvió a estar ausente Kyrie Irving en el equipo de la Gran Manzana.

Durant se despachó con un doble-doble de 24 puntos y 13 asistencias para ser el mejor de su equipo que cortó la racha de dos caídas consecutivas y que ahora tiene marca de 6-6 en la temporada regular de la NBA.

En Denver Nuggets, Nikola Jokic volvió a ser el mejor y se acercó al triple-doble ya que anotó 23 puntos, puso 11 asistencias y capturó 8 rebotes, mientras que el argentino Facundo Campazzo estuvo 11’13” minutos en cancha aportando 6 puntos (2/5 desde el perímetro) y una asistencia para el equipo de Michael Malone que ahora tiene marca de cinco triunfos y seis derrotas en la NBA.

Los resultados del martes



Miami Heat 134 – 137 Philadelphia 76ers.

Denver Nuggets 116 – 122 Brooklyn Nets

Utah Jazz 117 – 87 Cleveland Cavaliers

Los Ángeles Lakers 117 – 100 Houston Rockets

San Antonio spurs 112 – 102 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 104 – 95 Golden State Warriors

Los partidos para este miércoles



21:00 horas | Charlotte Hornets vs. Dallas Mavericks

21:00 horas | Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks

21:30 horas | New York Knicks vs. Brooklyn Nets

22:00 horas | Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. Los Ángeles Lakers

23:00 horas | Phoenix Suns vs. Atlanta Hawks

00:00 horas | Los Ángeles Clippers vs. New Orleans Pelicans

00:00 horas | Sacramento Kings vs. Portland Trail Blazers