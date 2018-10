LeBron James: "No vas a querer estar cerca de mí cuando pierda la paciencia"

Sonó como a un mensaje para sus compañeros, al cuerpo técnico y hasta toda la franquicia. Después de la segunda derrota consecutiva de Los Ángeles Lakers, LeBron James consultado por el tiempo que falta para que se agote su paciencia, dijo: "probablemente no vas a querer estar cerca de mí cuando pierda la paciencia".

Jimmy Butler volvió a reivindicar su condición de jugador franquicia y con 32 puntos lideró el ataque de los Timberwolves de Minnesota que vinieron de atrás para derrotar 124-120 a los Lakers.

LeBron no terminó de buen humor. Su equipo no engancha, no funciona como se espera y siguen cometiendo errores que cuestan partidos. Aunque él hace buenos números se falla en los instantes finales y los triunfos no se consiguen.

Por eso, cuando un periodista le preguntó en los vestuarios sobre la paciencia que tiene y su papel como líder cuando se empiece a agotar, James respondió: "Probablemente no quieras estar cerca de mí cuando pierda la paciencia". "Lo digo en serio", añadió con una media sonrisa en la cara.

La estrella remarcó: "Tenemos que mejorar, lo sabemos. No podemos hablar de paciencia y esperar que ocurra algo distinto si volvemos a hacer lo mismo una y otra vez".