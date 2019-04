LeBron James no va al Mundial de China, pero abrió la puerta para Tokio 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LeBron James confirmó que no irá con la selección de Estados Unidos al Mundial de China 2019, que no jugará más en lo que le resta de competencia a los Los Ángeles Lakers para recuperarse de la lesión en la ingle y que no descarta volver al equipo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La temprana eliminación de Los Lakers, que no disputarán los playoff, habían disparado los rumores sobre una posible presencia del "Rey" con el equipo nacional, modificando una posición original. Sin embargo, James explicó que nunca tuvo la intención de sumarse al combinado que dirigirá Gregg Popovich. “Me encanta todo en torno a Pop, pero no es un buen verano para mí”, señaló LeBron, cuyo apretado verano incluye el rodaje de la segunda parte de la película ‘Space Jam’.

Hay que recordar que ‘Space Jam’ es una película de 1996 protagonizada por el legendario Michael Jordan y los dibujos animados de la Warner Bros.

James, de 34 años, dejó abierta la puerta para su asistencia a Tokio 2020. “Depende de cómo me encuentre. Me encantan los Juegos Olímpicos”, apuntó. serían los cuartos Juegos Olímpicos de LeBron tras las medallas de oro de 2008 y 2012 y el bronce de 2004.