LeBron James y Davis, la dupla que sigue haciendo grande a Los Ángeles Lakers 

La NBA tuvo otra jornada de mucha actividad el 1 de enero sobresaliendo una nueva victoria del vigente campeón, Los Ángeles Lakers, frente a San Antonio Spurs, pero además, Phoenix Suns volvió a ser el centro de atención en la joven temporada regular al tener la mejor marca después de haber ganado su cuarto partido consecutivo y mostrar una gran química en su juego de equipo frente a la inconsistencia de uno de los favoritos al título como Denver Nuggets.

Aunque se dejaron arrebatar una ventaja de 16 puntos, al final los Suns, con el pívot bahameño Deandre Ayton (22 tantos y 11 rebotes) y el veterano base Chris Paul, que anotó el doble decisivo, encontraron la manera imponerse a domicilio por 106 a 103 frente a Denver Nuggets.

Phoenix Suns venció a Denver Nuggets en la NBA. Foto: AFP.

El escolta hispano Devin Boozer también logró 22 puntos y Paul, el gran fichaje de los Suns en el descanso invernal, con 21 tantos, fueron los que permitieron al equipo de Phoenix ganar por primera vez en Denver desde el 19 de enero del 2018.

Los Suns, que tienen la mejor marca de la liga, han ganado 13 de sus últimos 14 desde su período perfecto dentro de la burbuja de la NBA, en Orlando (Florida), donde tuvieron marca perfecta de 8-0. El equipo de Phoenix no había conseguido marca de 5-1 desde la temporada del 2009-10.

Atlanta Hawks se recuperó y sigue en buena racha



En la misma línea ganadora que los Suns se encuentra Atlanta Hawks, que tras haber perdido su invicto el miércoles ante Brooklyn Nets (145-141) repitieron el duelo en el mismo escenario del Barclays Center y esta vez dieron toda una exhibición goleadora para ganar 114 a 96 con el escolta Deandre Hunter de líder, aportando 23 puntos.

La victoria permitió a los Hawks ponerse con marca de 4-1 que los deja al frente de la clasificación de la Conferencia Este junto a Philadelphia 76ers., Orlando Magic e Indiana Pacers.

Los Lakers con LeBron y Davis son arrolladores



La combinación del pívot Anthony Davis y el alero LeBron James, que aportaron 60 puntos, 22 rebotes y 15 asistencias, volvió a ser la fórmula ganadora de Los Ángeles Lakers que se impusieron de visitantes por 109 a 103 ante San Antonio Spurs, que pusieron el mejor juego colectivo, pero sin estrellas para definir.

LeBron James en el triunfo de Los Ángeles Lakers. Foto: AFP.

Los resultados del viernes en la NBA



Charlotte Hornets 93 – 106 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 93 – 83 Miami Heat

Detroit Pistons 96 – 93 Boston Celtics

Brooklin Nets 96 – 114 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 126 – 96 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 109 – 130 Washington Wizards

San Antonio Spurs 103 – 109 Los Ángeles Lakers

Denver Nuggets 103 – 106 Phoenix Suns

Utah Jazz 106 – 100 Los Ángeles Clippers

Golden State Warriors 93 – 123 Portland Trail Blazers

Los partidos para este sábado



19:00 horas | Houston Rockets vs. Sacramento Kings

21:00 horas | Indiana Pacers vs. New York Knicks

21:00 horas | Orlando Magic vs. Oklahoma City Thunder

21:00 horas | Philadelphia 76ers. vs. Charlotte Hornets

21:30 horas | Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers

21:30 horas | New Orleans Pelicans vs. Toronto Raptors