LeBron James apareció en un momento clave del partido y los Lakers siguen ganando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

LeBron James ofreció una actuación mayúscula para dominar a Giannis Antetokounmpo y darle así a Los Ángeles Lakers un triunfo de mucho prestigio sobre los Milwaukee Bucks en cifras de 113 a 106 con el que los actuales campeones de la NBA continúan invictos a domicilio.

La octava victoria consecutiva fuera de casa para los Lakers llegó patrocinada por James con 34 puntos (13 de 25 en tiros, 6 de 10 en triples), 6 rebotes y 8 asistencias.

Los angelinos cimentaron su triunfo desde el perímetro (19 de 37 en triples), un apartado en el que destacó un soberbio Kentavious Caldwell-Pope (23 puntos con 7 de 10 en tiros de tres), mientras que Marc Gasol aportó 3 puntos (1 de 3 en tiros), 3 rebotes, 2 asistencias y un tapón en 18 minutos.

Los Lakers se quedan ahora con 12 victorias y 4 derrotas que les dan el liderato en la Conferencia Oeste con el mejor balance de la liga.

Luis Suárez va camino a ser el sexto mejor goleador extranjero histórico de LaLiga By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Luis Suárez va camino a ser el sexto mejor goleador extranjero histórico de LaLiga

Por parte de los Bucks, que ahora tienen 9 victorias y 6 derrotas, el máximo anotador fue Antetokounmpo con 25 puntos (11 de 17 en tiros) además de 12 rebotes, aunque la estrella griega fue de más a menos a lo largo del partido (acabó con 9 pérdidas).

Este duelo midió no solo a dos grandes aspirantes al anillo de la NBA, sino también a dos de los conjuntos que mejores prestaciones han mostrado en lo que va de temporada.

Los Knicks vencieron a los Warriors



El escolta alero RJ Barrett y el ala-pívot Julius Randle se combinaron con 44 puntos y encabezaron el ataque ganador de los New York Knicks que vencieron este jueves a domicilio 119 a 104 a los Golden State Warriors.

Barrett se encargó de anotar 28 puntos y repartir cinco asistencias que lo dejaron al frente de una lista de seis jugadores de los Knicks (8-8), incluidos los cinco titulares que tuvieron números de dos dígitos.

Randle, convertido en el nuevo jugador franquicia de los Knicks, impuso su dominio dentro de la pintura y también el más completo de los Knicks al quedarse a las puertas de un triple-doble gracias a 16 puntos, 17 rebotes, nueve asistencias y un recupero de balón, sin que nadie de los hombres altos de los Warriors pudiesen con sus acciones bajo los aros.

Stephen Curry volvió a ser el líder destacado de los Warriors al aportar 30 puntos, cuatro asistencias, tres rebotes y dos recuperaciones de balón, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora desde fuera del perímetro al fallar 9 de 14 intentos de triples, que iban a ser factor negativo para los Warriors (8-7), que rompieron racha ganadora de dos partidos consecutivos y sufrieron la cuarta derrota en su campo del Chace Center (5-4).

El alero canadiense Andrew Wiggins volvió a cumplir con 17 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.

Los resultados del jueves en la NBA



Los Ángeles Lakers 113 – 106 Milwaukee Bucks

New York Knicks 119 – 104 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 118 – 129 Utah Jazz

Los partidos para esta noche



21:00 horas | Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls

21:00 horas | Detroit Pistons vs. Houston Rockets

21:00 horas | Indiana Pacers vs. Orlando Magic

21:30 horas | Cleveland Cavaliers vs. Brooklyn Nets

21:30 horas | Philadelphia 76ers. vs. Boston Celtics

21:30 horas | Toronto Raptors vs. Miami Heat

22:00 horas | Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks

22:30 horas | San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks

00:00 horas | Los Ángeles Clippers vs. Oklahoma City Thunder

00:00 horas | Phoenix Suns vs. Denver Nuggets

00:00 horas | Sacramento Kings vs. New York Knicks