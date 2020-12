LeBron festejó su cumpleaños a lo grande y con triunfo de Los Ángeles Lakers en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LeBron James celebró su cumpleaños número 36 con una victoria de Los Ángeles Lakers sobre los San Antonio Spurs por 121 a 107 en un partido en el que Marc Gasol volvió a cumplir con su rol de jugador multiuso en la NBA.

James, con 26 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes, no solo festejó sus 36 años con una actuación soberbia que demostró que sigue en plena forma sino que también logró con este partido la marca histórica de mil encuentros consecutivos en temporada regular de la NBA anotando al menos 10 puntos.

Pero ese no fue el único detalle de la noche del miércoles para los registros de la NBA. Becky Hammon, entrenadora asistente de los Spurs, se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de temporada regular después de que el técnico Gregg Popovich fuera expulsado por protestar a los árbitros en el cierre del segundo cuarto.

Becky Hammon quedó como entrenadora tras la expulsión de Popovich. Foto: AFP.

"Obviamente es algo muy grande. Es un momento importante", dijo Hammon tras el encuentro en rueda de prensa agregando que "Popovich me señaló a mí y eso fue todo" acerca de cómo se enteró de que debía dar un paso al frente.

"Honestamente, en ese momento solo intentaba ganar el partido. Digo esto mucho, pero trato no pensar mucho en el panorama general o en el enorme aspecto de esto porque puede ser abrumador. Es mi trabajo salir ahí y estar concentrada para estos jugadores y asegurarme de que les estoy ayudando", contó.

Por su parte, Gasol sumó 5 puntos (incluida una acrobática canasta más tiro adicional en el último instante del segundo cuarto), no falló ningún lanzamiento al aro, capturó 5 rebotes y repartió 2 asistencias en los 20 minutos que disputó.

El pívot español se ha consolidado totalmente como parte de un quinteto inicial de los Lakers que, si no hay lesiones de por medio, está formado por LeBron James, Anthony Davis, Dennis Schroder, Kentavious Caldwell-Pope y el propio Gasol.

El conjunto de púrpura y oro venía de perder el lunes ante los Portland Trail Blazers por 115 a 107, pero anoche se regaló una victoria relativamente cómoda con un partido que dominó prácticamente de principio a fin por una distancia que sólo en los momentos finales bajó de los dobles dígitos con algo de peligro para los angelinos.

Además de James, los ganadores del título de la NBA en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.) también contaron con la aportación destacada de Schroder (21 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) y de un sorprendente Wesley Matthews (18 puntos con 6 de 6 en triples).

Los Lakers se sitúan ahora con un balance de 3 victorias y 2 derrotas, mientras que los Spurs, que tuvieron a Dejounte Murray como el jugador destacado con 29 puntos, quedaron con una marca de 2-2 en la temporada regular de la NBA.

LeBron James y Gregg Popovich. Foto: AFP.

Los resultados del miércoles en la NBA



Boston Celtics 126 – 107 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 145 – 141 Atlanta Hawks

Miami Heat 119 – 108 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 118 – 99 Dallas Mavericks

Los Ángeles Lakers 121 – 107 San Antonio Spurs

Los Ángeles Clippers 128 – 105 Portland Trail Blazers

Los partidos para hoy



17:00 horas | Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers

19:00 horas | Washington Wizards vs. Chicago Bulls

20:30 horas | Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers.

21:00 horas | Houston Rockets vs. Sacramento Kings

21:30 horas | Toronto Raptors vs. New York Knicks

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans

23:00 horas | Utah Jazz vs. Phoenix Suns