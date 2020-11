Leandro García Morales reclama a Nacional "pedir disculpas" por "especular" con la salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leandro García Morales, el jugador emblema de Aguada, emitió una dura declaración a través de sus redes sociales en las que acusa a Nacional de haber hecho "una barbaridad" con el manejo de sus casos de COVID-19 y reclamó que "dirigentes, médicos, cuerpo técnico y jugadores (...) deberían pedir disculpas por ponernos a todos en riesgo".

Luego del primer punto por las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ganado por Nacional 97-91 sobre Aguada, surgió el caso del defensor tricolor Santiago Álvarez, quien dio positivo, por lo cual inmediatamente el segundo punto (previsto para el viernes) se reprogramó para el sábado, ya que se ordenó que todo el plantel tricolor se sometiera a hisopados, dado que había otros basquetbolistas que tenían síntomas.

En las horas posteriores se confirmó que tanto el cuerpo técnico, como el presidente y otros jugadores también dieron positivo, por lo que actualmente son 15 los contagios que se registran en el plantel. La Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) decidió entonces que tampoco se jugaría el partido el sábado.

El domingo, luego de una reunión presencial y virtual de la FUBB con autoridades de Nacional y Aguada, se decidió fijar el partido para este martes y, por entender que los tricolores manejaron mal la situación, se les comunicó que deben jugar con los jugadores que tengan disponibles.

Está claro que Nacional no tendrá para este segundo punto y factiblemente tampoco para el terceo (debería jugarse el viernes) a ninguno de los integrantes de su plantel principal a la orden, por lo cual maneja la alternativa de, a modo de protesta por entender que es injusto que se le fijaran igual los partidos, presentar un equipo compuesto por integrantes de sus categorías menores.

El reclamo de García Morales

En tanto, García Morales salió con los tapones de punta. "Nacional tenía un jugador con síntomas de COVID desde el día miércoles y no avisó a nadie. No solo eso, sino que el jueves fueron a entrenar al AA (Antel Arena), de nuevo sin avisar a nadie que tenían un jugador enfermo/por hisoparse!", inicia su comunicado. Y sigue: "Además, el viernes vuelven a entrenar al AA, otra vez sin avisar a nadie que habían hisopado al jugador que presentaba síntomas y que esperaban su resultado!".

Y finalmente expresa: "Especular de esta forma con la salud de los demás es una barbaridad! Dirigentes, médicos, cuerpo técnico y jugadores de Nacional deberían pedir disculpas por ponernos a todos en riesgo. No estar al tanto de los protocolos y reglamentos no es excusa para nadie!".

Ya en la tarde, en declaraciones al programa Pica La Naranja (Universal 970), el propio jugador indicó: "Lo deportivo pasó a un segundo plano porque el campeonato se desvirtuó. No reclamo nada, Nacional debería disculparse por la manera de actuar". Aclaró: "No pido sanciones ni reclamo los puntos. Es una barbaridad que nos manejemos así. El malestar nuestro es lo que manifestamos en las redes sociales. Nacional en ningún caso es la víctima en esta situación".

Hisopados a Aguada y la serie en riesgo

Este martes todo el plantel de Aguada se realizará hisopados por haber enfrentado al de Nacional. Cabe la posibilidad de que la serie quede definitivamente postergada, pues si hay casos positivos en el plantel aguatero entonces directamente ninguno de los dos equipos podría presentarse.

García Morales contó que "tenemos una reunión virtual con el equipo. Estamos en cuarentena y creo que no hay nadie con síntomas ni sintiéndose mal. Los próximas días serán clave para ver si alguno tiene síntomas".

A su vez, contó su situación personal. "Tengo a mi hija encerrada en mi casa esperando qué me dicen los médicos; no está yendo al colegio. Ellos (Nacional) no pueden pasar tanto rato sin decir nada, deberían reconocer que actuaron de manera incorrecta".