Larre Borges perdió y es el último descendido

Olimpia se quedó con un enorme punto para salvarse definitivamente del descenso y mandar a su rival de turno al Metropolitano una fecha antes. El equipo de Colón le ganó en su cancha por 86-79 a Larre Borges con un Paul Harrison determinante, al aportar 18 puntos en el aro y la recuperación de 11 rebotes. También importante fue lo que aportó Calvin Warner con 18 puntos y seis rebotes. Dane Johnson tuvo una buena participación en Larre con 19 puntos y 14 rebotes, pero no alcanzó para los aurinegros.



Por otra parte, en Villa Biárritz el local Biguá se impuso de principio a fin, terminando el partido con un marcador amplio margen (89-64) sobre Trouville con importantes aportes de Walter Baxley (33 puntos) y Nicolás Borsellino (11 y 13 rebotes), siendo de peso también lo de Ricardo Glenn, con 10 unidades y 8 rebotes.

Liguilla.

Malvín logró un triunfo importante frente a Goes (80-71) que le permitió quedar como uno de los líderes de la Liguilla y sacarle el invicto al misionero. El punto que obtuvo Goes en este juego también lo dejó en lo más alto, por lo que ambos, junto a Aguada, lideran con 25.5 puntos. Esta nueva fecha deja en claro que la lucha por los primeros lugares en los playoffs serán muy disputados hasta el final y si no que le pregunten a Nacional, que estaba en la parte baja y escaló varias posiciones para colocarse, con 25 puntos, un escalón por debajo de los líderes y junto a Welcome, tras superar a Hebraica Macabi (98-88).



La definición está que arde y los cruces no se definirán sino hasta la última jornada de esta apasionante Liguilla.