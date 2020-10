Los Lakers ganan un áspero duelo ante Miami y acarician el título de la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con LeBron James y Anthony Davis en primera línea, Los Angeles Lakers se impusieron en un feroz duelo a los Miami Heat por 102 a 96 y se colocaron en ventaja 3-1 en las Finales de la NBA, a solo un triunfo del título.

Tras la derrota del domingo ante unos Heat debilitados por las lesiones, los Lakers se conjuraron para dejar encarrilada la serie de la mano de LeBron James, que terminó con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, y Anthony Davis, con 22 puntos y 9 rebotes.

Miami tenía de vuelta a su pívot Bam Adebayo, una de sus dos sensibles bajas junto a Goran Dragic, y se mantuvo siempre al acecho en el marcador, pero las estrellas angelinas remataron en la recta final con la ayuda esta vez de algunos secundarios como Kentavious Caldwell-Pope (15 puntos y 3 triples).

"El trabajo no está terminado", insistió James, recalcando que no piensa descansar hasta conquistar su primer anillo con los Lakers y el cuarto de su carrera a sus 35 años.

"En este punto de la temporada, no me importa descansar, no me importa dormir (...) Dentro de una semana, como máximo, ya podré descansar", afirmó el alero, que ha reconocido que le cuesta conciliar el sueño en estas Finales.

Jimmy Butler, héroe del triunfo del domingo, terminó con 22 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, y Adebayo con 15 puntos y 7 rebotes para un equipo que no pierde la confianza de remontar.

"Vamos a responder (...) Este equipo está hecho para los desafíos. No esperábamos que esto fuera sencillo", dijo Erik Spoelstra, técnico de los Heat, quienes clasificaron por sorpresa a las Finales tras eliminar a favoritos como los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

El quinto partido se disputará el viernes en Disney World (Orlando) y los Lakers tendrán la oportunidad de celebrar su campeonato número 17, con el que igualarían el récord de los Boston Celtics.