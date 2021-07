Lagomar presentó a su plantel para el Metro con una novedad: el hijo de Lucas Viatri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lagomar presentó a través de sus redes sociales el plantel para competir en el Metro 2021 con una novedad que llamó la atención de todos: la presencia del hijo de Lucas Viatri.

Lautaro juega de pivot y recién en setiembre cumplirá 16 años. Mide 2,02 metros y jugará esta temporada con la camiseta número 34.

Viatri, de 34 años, se encuentra actualmente en Deportivo Maldonado. El goleador formado en Boca juniors llegó a Peñarol a mediados de 2017 y se enamoró del Uruguay.



En 2020, luego de que el aurinegro no le renovó el contrato, Viatri retornó a su país pero enseguida manifestó sus ganas de pegar la vuelta.



"No arreglé en el fútbol argentino por una elección de vida. Me trataron muy bien en Uruguay y mi familia quedó enamorada. Cuando tuvimos que volvernos, mi señora y mi hijo lloraban (...) Después de la pandemia tomamos la decisión de irnos a vivir Uruguay", manifestó en abril a "Locos por el fútbol" (radio Del Sol). Luego, a fines de junio, arregló su llegada a Deportivo Maldonado.



Desde su etapa en Peñarol, Viatri se instaló a vivir en la Costa de Oro y en más de una oportunidad fue detectado por las cámaras de televisión alentando a Lagomar.