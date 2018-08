Lagomar es líder en la permanencia

La tabla de la permanencia de la reclasificación no cambió de líder en la segunda fecha de la segunda ronda disputada entre lunes y martes. Este martes Lagomar ganó 77-72 en cancha de Olivol Mundial al local. Fue más durante toda la noche y sacó ventaja con los 5 triples anotados por Nicolás García de 7 (21 puntos) y tuvo en Brian Moultrie una figura con 18 rebotes capturados. Así se aseguró mantener la cima al menos por una fecha más.

Es que el escolta Colón también ganó e igual en cancha visitante ante Auriblanco por 93 a 89 con gran juego de Fernando Verrone (27 puntos y 14 rebotes).



Este miércoles comenzará la tercera fecha con los juegos por la Liguilla: Miramar vs. Cordón, 25 vs. Stockolmo, Unión Atlética vs. Capitol y Bohemios vs. Larrañaga.