Está en juego un pasaje a semifinales

Los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017-2018 tendrán esta noche un partido clave que definirá al tercer equipo clasificado a las semifinales del torneo.



Welcome (2) y Nacional (2) se medirán en el Palacio Peñarol a partir de la hora 21:15 y el ganador será el rival de Aguada en la ronda de los cuatro mejores del certamen.



Se trata de una de las series más parejas de los cuartos de final con un trámite cambiante a lo largo de sus cuatro encuentros.



Es que la “W”, sin su segunda ficha extranjera, pisó fuerte en el primer juego y ganó cómodamente ante un Nacional que no pudo encontrar a su figura Anthony Danridge.



Pero el americano sí apareció en los siguientes dos encuentros en los que el conjunto tricolor ajustó la marca, creció en lo colectivo y fue efectivo en la ofensiva para enrolar dos victorias consecutivas para poner en jaque a los de Javier Espíndola.



El americano Keyron Sheard salió a escena en el tercer encuentro pero los de Emilio Frugoni no pudieron conseguir un triunfo y se fueron del Palacio Peñarol con más dudas que certezas.



Pero en un partido decisivo, porque Welcome no tenía mañana, apareció su capitán Esteban Batista para ser la figura desnivelante y junto a las notables actuaciones de Shawn Glover y Keyron Sheard, la “W” estiró la serie a un quinto y definitivo encuentro que se jugará esta noche en medio de una gran expectativa.



La parcialidad de Welcome deberá ingresar al Palacio Peñarol por la calle Magallanes, mientras que la de Nacional lo hará por Minas.



Esta noche uno de los dos quedará por el camino y el otro, se meterá entre los cuatro mejores de la Liga Uruguaya de Básquetbol para dar otro paso más en una temporada que los tuvo como animadores.

LOS DATOS Welcome vs. Nacional Cancha: Palacio Peñarol. HORA: 21:15 (VTV).



Árbitros: Richard Pereira, Gonzalo Salgueiro y Andrés Laulhé.



Entradas: Se venden en Redpagos y RedTickets.



Precios: Generales: Platea alta $ 250, primer anillo $ 350, platea baja $ 400. Socios locales: Generales: Platea alta $ 100, Primer anillo $ 150.



La serie va 2-2 y con los siguientes resultados: Welcome 85-67, Nacional 80-77, Nacional 85-79 y Welcome 89-75