Con juego y corazón, Goes se impuso en el clásico ante Aguada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo cerró en los dos últimos libres de Fernando Martínez que pusieron el 77-73 final, pero Goes comenzó a ganar el clásico ante Aguada en el cierre del primer cuarto.

Es que el inicio del partido de los del “Colo” Reig no fue el mejor y promediando los primeros 10 minutos de juego el aguatero estaba arriba 15-7, pero en ese momento Goes iba a dar el click.

Un parcial de 14-3 lo mandó al primer descanso arriba en el marcador y ese detalle fue suficiente para ganar la confianza necesaria y encargarse a mantener el resultado. Sencillo no le fue porque aunque esté herido, tenía enfrente al último campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol y a todas sus figuras, pero lo terminó consiguiendo para alegría de los hinchas que coparon una de las tribunas del Palacio Peñarol.

En el resto del partido, los de Capelli no pudieron volver a ponerse arriba en el marcador y eso también marcó la pauta de lo que fue el partido y aunque en el último cuarto llegó a ponerse a un punto con buenos minutos de García Morales no fue suficiente.

Los dos primeros parciales de 21-18 y el tercero de 14-12 alcanzaron para un equipo Misionero que aunque cayera en el último parcial de 21-25 se quedó con una victoria sufrida, pero muy merecida.

Si hubo un hombre que se transformó en figura y que se puso el equipo al hombro en los momentos más complicados fue el “Enano” Fernando Martínez que no solo fue el goleador del partido y de Goes, fue el alma de un equipo que precisaba este triunfo para seguir ilusionado y que su rival de todas las horas no se acercara.

Fueron 31 los puntos de Martínez, pero su juego valió mucho más porque más allá de eso ganó pelotas muy complicadas. Fue muy bien acompañado por Karachi Edo y los puntos de Stuckey Mosley sobre el final del trámite.

En Aguada, con más ganas que con certezas, Lee Roberts terminó siendo el más destacado porque no solo aportó 17 puntos, también ganó 13 rebotes para su equipo en 34 minutos jugados.

Victoria de Defensor Sporting ante Biguá

Importante triunfo fue el que sacó Defensor Sporting frente a Biguá jugando en la cancha de Welcome por 99-98 luego de tener que jugar un tiempo extra por igualar en 86 en el tiempo reglamentario.

Para los violetas, el triunfo es importante teniendo en cuenta que era ante un rival directo como Biguá, que estaba dos puntos por encima en la tabla y que el triunfo le permite acercarse.

Los de Álvaro Ponce contaron con un Isaac Sosa muy encendido que aportó 31 puntos y cuatro rebotes bien secundado por De Groat que puso 15 puntos que ayudaron al triunfo ante el “Pato”.

El equipo de Villa Biarrtiz contó con Donald Robinson como su goleador con 29 puntos y seguido de Storm Warren que se despachó con un aporte de 21 puntos.