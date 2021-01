Facundo Campazzo y otro examen en la NBA: a qué hora y dónde ver hoy a Denver Nuggets

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Campazzo vuelve a salir a escena esta noche en la NBA defendiendo a Denver Nuggets, el equipo dirigido por Mike Malone que tiene racha negativa hasta el momento en la temporada regular con tres triunfos y cuatro derrotas.

Los Nuggets, comandados basquetbolísticamente por el serbio Nikola Jokic y Jamal Murray, serán rivales de Dallas Mavericks, que tienen al esloveno Luka Doncic, quien igualó un récord de LeBron James en la victoria ante Houston Rockets y que sigue demostrando que está llamado a ser una de las grandes figuras de la NBA.

El encuentro entre Dallas Mavericks y Denver Nuggets comenzará a las 00:00 horas del viernes y será transmitido por NBA League Pass, por lo que será una opción más para poder ver en acción al argentino de 29 años que llegó para esta temporada al equipo de Malone.

El cordobés que antes militó en el Real Madrid de España, promedia en esta temporada regular de la NBA 11,5 minutos, 4,9 puntos y 1,3 asistencias en siete partidos.

Los resultados del miércoles en la NBA



Houston Rockets 104 – 114 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 94 – 105 Orlando Magic

Washington Wizards 136 – 141 Philadelphia 76ers.

Charlotte Hornets 102 – 94 Atlanta Hawks

Boston Celtics 105 – 105 Miami Heat

Utah Jazz 100 – 112 New York Knicks

Detroit Pistons 115 – 130 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 111 – 110 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 115 – 123 Phoenix Suns

Los Ángeles Clippers 108 – 101 Golden State Warriors

Chicago Bulls 124 – 128 Sacramento Kings

Los partidos para esta noche



21:30 horas | Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers.

22:00 horas | Memphis Grizzlies vs. Cleveland Cavaliers

00:00 horas | Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks

00:00 horas | Los Ángeles Lakers vs. San Antonio Spurs

00:00 horas | Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves