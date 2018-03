Ahora sí: se juega el clásico en el Palacio

Tras la suspensión del viernes pasado debido a las condiciones en las que se encontraba el Palacio Peñarol en su piso, el clásico entre Aguada y Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol fue reprogramado para esta noche en el mismo escenario a partir de las 21.15.



El encuentro pertenece a la quinta fecha de la Liguilla y es clave ya que el que gane se quedará con el primer lugar del certamen, pensando en los playoffs que serán decisivos para el desarrollo de la Liga.



El aguatero llegó al primer lugar luego de vencer a Welcome en un ajustado 85-83, mientras que el misionero cayó 80-71 con Malvín, el otro que se sumó al grupo de los punteros de la Liguilla.



Como en las viejas épocas, Aguada y Goes jugarán un clásico con un condimento tan especial como importante, pero con el atractivo de que los dos atraviesan un muy buen momento en la temporada en cuanto a lo deportivo.



Los de Plaza de las Misiones vienen de ser campeones del Torneo Clausura y los de la Avenida San Martín repuntaron y llevan una racha de cuatro triunfos al hilo.



Vale recordar que Welcome venció a Urunday Universitario el sábado por la noche por 88 a 80 mientras que la sexta fecha de la Liga Uruguaya se cambió de día y se jugará íntegramente el viernes por la noche.