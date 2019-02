Jordan: para muchos es el mejor, pero apenas figura en los números del All-Star Game

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kareem Abdul-Jabbar. Monstruo del básquetbol. Earvin "Magic" Johnson. Un coloso de la pelota naranja. Wilt Chamberlain. Un titán del aro y la red. Todos encabezan rubros estadísticos en el historial casi septuagenario del Juego de las Estrellas de la NBA , la gran exhibición anual de la mejor liga de básquetbol del planeta, que se celebrará el fin de la próxima semana.

Y sin embargo, falta alguien enorme al frente de un campo numérico importante del All-Star Game. ¿LeBron James? Qué va: el mejor basquetbolista del presente ya es, y con distancia, el que más puntos anotó al cabo de las 67 realizaciones. En sus 14 participaciones consiguió 343 tantos, muchos más que los que obtuvo el que según muchos aficionados a este deporte es el más grande de todos los tiempos... ¿Quién? Michael Jeffrey Jordan , por supuesto.

"Su Majestad", que debutó en la NBA en la temporada 1984/1985, participó 11 veces en el partido amistoso que divide casi en mitades la etapa regular de la NBA (fue elegido también en 1986, cuando no actuó por estar lesionado). Estuvo convocado todos los años previos a sus primeros dos retiros (1985-1993 y 1996-1998), pero no en su corto tercer tramo en la liga (2001-2003). Siempre fue titular, y durante un tiempo la estrella de Chicago Bulls tuvo el récord de puntos por partido, con 21,3, y fue el autor del entonces único triple-doble de la historia en el clásico Oeste vs. Este (14 tantos, 11 rebotes y 11 asistencias en 1997). Además, cosechó tres premios Jugador Más Valioso (1988, 1996, 1998).

Y sin embargo, ninguno de esos logros lo pone hoy al frente de alguna de las principales estadísticas del All-Star Game, que ha difundido NBA.com. Los tiempos, y otros jugadorazos que van surgiendo, van borroneando los números de los cracks del pasado. Por caso, James no solamente tiene 81 puntos más que Jordan, sino que también lo supera en el promedio, con 24,5 por encuentro.

Abdul-Jabbar, el máximo goleador de la historia de la liga estadounidense, es el que más veces participó, con 18 presencias, seguido por otros fenómenos, Tim Duncan y Kobe Bryant, que intervinieron 15 veces.

En tantos totales James es escoltado por Bryant, que marcó 290, y Jordan y sus 262. Llamativamente, ese tercer puesto es la única aparición del exnúmero 23 de Chicago entre las primeras cinco posiciones históricas en cuando a partidos, puntos, rebotes y asistencias.

Las capturas de pelota después de tiros errados son dominio de Wilt Chamberlain, que tomó 197 rebotes. Y los pases-gol no traen sorpresas: el más asistidor es Magic Johnson, un icono del juego en equipo, con 127.

Por otra parte, los números por un solo partido tienen por dominadores a Anthony Davis en puntos (52, en 2017), Bob Pettit en rebotes (27, en 1962), Magic Johnson en asistencias (22, en 1984; la segunda y la cuarta marcas son también suyas: 19 y 16) y Paul George en triples (9, en 2016).

Ciertamente, Jordan colectó estupendos registros en el amistoso de lujo que cada año organiza la NBA: 51% en dobles, 4,7 rebotes, 4,5 asistencias, ¡3! robos, 0,5 bloqueos y 21,3 tantos en 29,5 minutos. Sin embargo, tales cifras apenas le alcanzan para entreverarse en los podios estadísticos. Sucede que en una NBA que tiende a fijarse cada vez más en los números individuales, el Juego de las Estrellas muchas veces termina volviéndose una competencia de figuras por cuál es la más destacada en la planilla.

Bien vale reparar en una curiosidad: todos los líderes de los rubros más trascendentes (Johnson, Abdul-Jabbar, Chamberlain, James) fueron o son basquetbolistas de Los Angeles Lakers, una franquicia asociada con elshowtime, el juego espectacular. Jordan, el hombre en cuyos talento y supremacía la NBA se respaldó para catapultar su popularidad en los noventas, jamás fue un purple and gold...

Las cifras al cabo de las 67 versiones del clásico

Partidos



• Kareem Abdul-Jabbar 18

• Tim Duncan 15

• Kobe Bryant 15

• Kevin Garnett 14

• LeBron James 14



Puntos

​

• LeBron James 343

• Kobe Bryant 290

• Michael Jordan 262

• Kareem Abdul-Jabbar 251

• Oscar Robertson 246



Rebotes

​

• Wilt Chamberlain 197

• Bob Pettit 178

• Kareem Abdul-Jabbar 149

• Bill Russell 139

• Tim Duncan 136

Asistencias

​

• Magic Johnson 127

• Chris Paul 106

• Isiah Thomas 97

• Bob Cousy 86

• LeBron James 84

En un solo partido

Puntos

​

• Anthony Davis 52

• Wilt Chamberlain 42

• Russell Westbrook 41

• Paul George 41

• Russell Westbrook 41



Rebotes

​

• Bob Pettit 27

• Bob Pettit 26

• Wilt Chamberlain 25

• Bob Pettit 24

• Bill Russell 24



Asistencias

​

• Magic Johnson 22

• Magic Johnson 19

• John Stockton 17

• Magic Johnson 16

• Chris Paul 16



Triples



• Paul George 9

• Carmelo Anthony 8

• James Harden 7

• Kyle Korver 7

• Russell Westbrook 7