Joaquín Rodríguez, el proyecto celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Futuro. Joaquín Rodríguez es a sus 19 años el jugador más joven del plantel de 12 jugadores que convocó Rubén Magnano para la última ventana de la Eliminatoria rumbo a China 2019.



“Estoy muy contento de otra ventana más, ahora nos toca afuera, nos toca viajar. Orgulloso y preparado para lo que se viene que sin dudas es algo hermoso”, afirmó el escolta de 1,95 metros.

Rodríguez ya viajó con la selección en septiembre, cuando debutó contra Estados Unidos en Las Vegas, donde jugó 20 minutos y fue el máximo anotador uruguayo con 11 puntos (más dos rebotes y una asistencia). Ya lleva tres partidos con la Celeste, contra justamente México (cinco minutos) y Puerto Rico (dos).

“Es una oportunidad única, sin dudas. Estamos a dos partidos de ir al Mundial después de tanto tiempo (1986). Es esa chance que tenemos y hay que aprovecharla. Estar en el plantel y ser parte es un orgullo. Lo disfruto y trato de aprovecharlo al 100%”, compartió el jugador aguatero, que apenas llegó hace unos años desde su Mercedes natal, donde se formó en el club Remeros.

Incluso Uruguay debutó en la Eliminatoria hace más de un año, el jueves 23 noviembre de 2017 contra Panamá, cuando Joaquín apenas había jugado cuatro partidos en la Liga. “Hace dos años no sé si todavía estaba en Mercedes. Desde que vine a Montevideo me han pasado muchas cosas muy rápido, y en la selección todas las veces que me han llamado las he tratado de aprovechar al máximo. Ahora está esta oportunidad de ir a jugar ahí y a dejar todo para ir al Mundial”.

Además, todo suma como experiencia para él, que con su 19 años recién tiene a Luciano Parodi (25) como el siguiente más joven de la convocatoria. “Trato de aprender todo, no todos los días se viaja con la selección. Creo que soy el más chico y nuevo. Estoy para dar una mano, disfrutar y aprender en los entrenamientos y en los partidos. Es una oportunidad única”, sostuvo.

Mientras tanto escucha a los mayores. “Me aconsejan bastante. Esteban (Batista) y el ‘Panchi’ (Gustavo Barrera) son con los que más me llevo. Con el resto también, (Bruno) Fitipaldo, (Luciano) Parodi siempre tratan de aconsejarme. Es importante tener el consejo de jugadores así”, admitió.

Sobre todo, aprender de los jugadores con experiencia en el exterior: “Más que nada la forma de entrenar que ellos tienen, que es totalmente diferente a la de acá. Hay que tratar de aprenderlo, ver cómo hacen las cosas e imitarlas para uno poder aprender”.