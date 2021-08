Jayson Granger será el capitán del Baskonia: “Intentaré ser un líder dentro y fuera de la cancha”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En rueda de prensa el uruguayo Jayson Granger no solamente fue presentado como nuevo jugador del Baskonia, club al que regresa tras su exitoso pasaje por Alba Berlín de Alemania, sino que además lo confirmaron como capitán del equipo junto a Alec Peters.

El base de 31 años que tuvo una muy buena actuación con la selección uruguaya en el Preolímpico de Canadá, confesó que no dudó cuando el club vasco lo llamó y por eso firmó un contrato de dos temporadas: “Quería volver y lo hago con ganas de quitarme esta espinita y de demostrar lo que no pude demostrar antes”, dijo en conferencia.

Granger explicó que no se esperaba que el Baskonia lo volviera a llamar y manifestó que en el Alba Berlín encontró “un sitio donde recuperar la confianza y el ritmo” que no había tenido en Vitoria. “No pude jugar al mejor nivel y vengo con ganas de demostrar que puedo ayudar”, agregó el jugador que ya dejó atrás sus lesiones y que no tuvo ninguna molestia en su tobillo durante su etapa alemana.

Jayson Granger junto a Wade Baldwin en la presentación en Baskonia. Foto: @Baskonia.

Además, el uruguayo dijo que ahora tiene más “fortaleza mental y madurez en el juego” porque le tocó ver mucho básquetbol desde fuera a causa de las lesiones y también valoró el hecho de entrenar junto a Aíto García Reneses: “Es un profesor”.

“Mentalmente me siento más fuerte que nunca y aunque en el deporte no sabés lo que puede pasar, vengo a jugar y a hacerlo lo mejor posible”, comentó el base al que no se le pasa por la cabeza que le vuelva a suceder algo tan grave como las lesiones en el tobillo que sufrió durante la etapa baskonista anterior de tres años. “No soy supersticioso, si no, no hubiese fichado por Baskonia”, recalcó.

Jayson Granger fue presentado junto a Wade Baldwin, hacia el que tuvo muy buenas palabras. “Dio un salto de calidad enorme el año pasado, fue uno de los mejores bases y a campo abierto es imparable”, argumentó el uruguayo, que subrayó que “físicamente es el mejor de Europa” porque lo ha sufrido.

“Nos podemos complementar muy bien y jugar juntos. Intentaremos imprimir un ritmo explosivo y dinámico a partir de una defensa agresiva”, destacó Granger, quien además valoró el plantel que ha formado el club baskonista, con “gente con mucha hambre y ganas de demostrar que puede estar al máximo nivel”, aunque como hay muchos jugadores nuevos, pidió tiempo para “encajar las piezas” al mando del montenegrino Dusko Ivanovic.

Jayson Granger será el capitán del Baskonia, junto a Alec Peters. “Es una oportunidad muy linda. Intentaré ser el líder dentro y fuera de la cancha y les enseñaré a todos lo que supone vestir esta camiseta y lo que es el ‘Carácter Baskonia’”.