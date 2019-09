Jayson Granger se lesionó y tuvo el peor inicio de temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El basquetbolista uruguayo Jayson Granger debutó el viernes con el Kirolbet Baskonia de la ACB Liga Endesa de España en el primer partido de la temporada, pero duró menos de dos minutos partiendo como titular porque sintió un pinchazo en el pie y tuvo que retirarse por lesión.

Los estudios posteriores indicaron que se trata de una rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, por lo que deberá operarse y se perderá la mayor parte de la temporada, pudiendo regresar aproximadamente en abril.

Llorando de rabia. Las lágrimas de Granger tras volver a lesionarse. #LigaEndesa pic.twitter.com/jwPuqF1rAh — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) September 27, 2019

Precisamente el base de 30 años venía de jugar pocos partidos la pasada campaña por una rotura de ligamento con varias recaídas, incluso siendo esa lesión originaria de dos años atrás.

“No puedo describir con palabras cómo me siento ahora mismo. Han sido años muy duros por este maldito pie, pero como todo en la vida hay que levantarse y seguir peleando, estoy seguro que saldré de esta más fuerte que nunca. Y si antes tenía ganas de empezar la temporada, ahora son más grandes que nunca. Que una piedra en el camino no te saque la sonrisa. Lo que no te mata, te hace más fuerte”, escribió Granger en redes.

Esta lesión dificulta su participación con Uruguay en el preolímpico de junio.