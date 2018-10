Un interesante duelo de ganadores

Con tres partidos se pondrá en marcha esta noche la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2018-2019 destacándose el encuentro que disputarán Nacional y Goes, dos ganadores de la primera etapa.

Todos los juegos comenzarán desde la hora 20:30 y no habrá televisación.

En cancha de Larre Borges, Nacional -que viene de dar la sorpresa del inicio de la temporada tras vencer en condición de visitante a Malvín, el actual campeón- hará las veces de local frente a Goes, que también ganó al quedarse con el triunfo ante Sayago en Plaza de las Misiones.

Los tricolores, bajo el mando de Gonzalo Fernández, se perfilan nuevamente para ser grandes animadores de esta Liga, ya que se armaron como para pelear bien arriba y esta noche buscarán su segundo éxito ante un siempre batallador Goes que también luchará por meterse en la definición en esta temporada.

Por otra parte y en el Cerro, Verdirrojo hará su estreno jugando Liga Uruguaya como local en la calle Prusia y recibirá la visita de Trouville.

El equipo de Ramiro Caballero apenas pudo jugar 3’47”, ya que su partido frente a Welcome fue suspendido por humedad el lunes en la calle Emilio Frugoni, mientras que Trouville viene de caer con Olimpia en Chucarro.

Por último y en un partido clave en la lucha por la permanencia, Sayago -que en la primera jornada perdió como visitante con Goes- recibirá a Welcome, que no pudo completar el partido frente a Verdirrojo por la humedad del martes en su gimnasio.

La etapa se complementará mañana con Defensor Sporting-Aguada, Atenas-Malvín, Urunday Universitario-Olimpia y Olimpia-Hebraica.

Los tres partidos de esta noche

EN EL CERRO Verdirrojo vs. Trouville Árbitros: R. Olivera, C. Romero, C. Hirigoyen.

Rojiverde. El partido frente a Welcome se suspendió por humedad.

Rojo. El de Pocitos tuvo a Donald Robinson como goleador ante Olimpia: 23.

EN SAYAGO Sayago vs. Welcome Árbitros: W. Chamorro, V. Dorrego, A. Nadruz.

Sayago. Lamar Roberson fue el goleador contra Goes con 16.

Welcomenses. No pudieron completar su partido con Verdirrojo por la humedad.