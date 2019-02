Con la ilusión de un niño: Uruguay partió por el sueño del Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasaron 33 años y siete mundiales desde la última presencia de Uruguay en una Copa del Mundo. El viernes y, sobre todo, el lunes, la Celeste se juega su boleto para China 2019. Cómo no entender cuando “Tito” Borsellino con sus 32 años sostiene que está “muy ilusionado, como todos”.



El jugador de Goes fue citado a último momento por las bajas de Sebastián Vázquez y Federico Haller por lesión. Era uno de los 24 en el roster.

“Es una sorpresa porque cuando seleccionó a 16 pensé que no me iba a citar. Después necesitaba un hombre de experiencia, uno más en el juego exterior y que le dé una mano de 4 (ala-pivot) y de 5 (pivot) porque habían algunos tocados. Ruben (Magnano) me dejó las cosas claras y enseguida me puse a disposición”, afirmó quien cuando Uruguay compitió en España 1986 tenía tan solo dos meses de edad.

Marcel Souberbielle y Nicolás Borsellino con Olivia. Foto: Fernando Ponzetto

Como hombre de experiencia debe hablar mucho con los más jóvenes: “Hablamos bastante entre los compañeros: tranquilidad, estar enfocado, no distraerse con la gente, con la presión que va a haber”. Aunque la hinchada local puede transformarse en presión para, sobre todo, Puerto Rico, que se juega la clasificación en conjunto con Uruguay. “Si le sacás ocho puntitos, ojalá, la gente ya empieza a murmurar. Va a ser un desafío mental que tenemos que ganar”, aseguró “Tito”.

Por su parte, Bruno Fitipaldo en la misma línea afirmó: “Puerto Rico es un rival de mucha calidad y talento. Pero nosotros tenemos armas para controlarlo y hacerle daño, para hacer nuestro juego, que lo pudimos hacer en muchos partidos de la Eliminatoria. Apostamos a eso.”

Mathías Calfani y Santiago Vidal. Foto: Fernando Ponzetto

Precisamente en la ventana anterior se hizo un partido ejemplar, por varios aspectos, contra los boricuas. “La idea es plantear un partido similar. Vamos a tener que jugar mejor que ese día, principalmente en los porcentajes de acierto y las posibilidades van crecer mucho”, agregó “Fiti” en referencia al 41.7% en dobles, 25% en triples y 59.3% en libres.

Algo similar dijo Borsellino: “Lo que tienen ellos, que nosotros no tenemos tanto, son buenos tiradores. Cuando ellos te sacan 10-12, ven el aro grande y eso es lo que no queremos. Lo de ‘pizarrear’ ellos lo tienen. Hay que tratar de llevar un partido parejo”.



Precisamente el 64-62 de la victoria en el Antel Arena va a ser un ejemplo. “No podemos jugar a un marcador alto, siempre nos quedó cómodo y ganamos partidos cuando el marcador fue bajo. Eso no va a cambiar”, sentenció Fitipaldo.

Bruno Fitipaldo con su familia antes de la partida. Foto: Fernando Ponzetto

Aunque primero la Celeste deberá visitar a México en un partido diferente por no tener posibilidades de clasificación y los jugadores jóvenes que son mayoría en los convocados. Además, Uruguay puede jugar con la clasificación como mejor cuarto.



“México es interesante porque vamos con el resultado visto de Dominicana, podríamos entrar por otro lado también. Además, como preparación para Puerto Rico. No hay que subestimarlos”, avisó el “Tito”, que de todas formas admitió que “el lunes (ante Puerto Rico) es el partido decisivo”.

“Depende de vos: si ganás, clasificás. Sabemos que el estadio va a estar que explota y los árbitros, por lo general, favorecen un poco al local”.



“Hay que saber cómo jugarle a un equipo del Caribe. Lo primero es detener el campo abierto, porque si rebotean y te corren se te complica. Tienen buenos tiradores; son atléticos, más que nosotros por naturaleza”, cerró.



Foto: Fernando Ponzetto

Qué debe pasar para que Uruguay vuelva al Mundial luego de 33 años



Uruguay nunca le ganó a Puerto Rico en su tierra y es precisamente lo que necesita en esta oportunidad para retornar al Mundial de básquetbol luego de más de tres décadas, pues su última presencia fue en España 1986. Ese es, en definitiva, el único resultado que interesa, porque el que se obtenga ante México nada cambiará. ¿Por qué? Veamos.



Argentina y Estados Unidos ya están clasificados por el Grupo E, en el que Uruguay y Puerto Rico comparten la tercera posición con 16 unidades.

En el peor de los escenarios del viernes a la noche, los celestes pierden con México y los boricuas le ganan a Argentina. Así, Puerto Rico sacará un punto de ventaja (18-17) sobre Uruguay, pero si los dirigidos por Rubén Magnano triunfan sobre los portorriqueños el lunes, ambos quedarán igualados en 19 unidades, aunque Uruguay tendrá la ventaja de haber ganado los dos duelos directos, por lo cual se quedaría con la tercera plaza.

Gráfico: El País

En todo caso la importancia de ganarle a México (que seguramente jugará con jóvenes al estar ya eliminados) pasará por la posibilidad de llegar clasificados al partido con Puerto Rico. Para ello en realidad depende de cómo le vaya a República Dominicana en el otro grupo, el F.

Los dominicanos recibirán el jueves a la ya clasificada Venezuela y el domingo a Brasil. Si pierden los dos partidos y Uruguay derrota a México, los celestes obtendrán el pasaje como el mejor cuarto de las dos series, sin importar cómo les vaya frente a Puerto Rico.



Si República Dominicana gana uno de sus partidos, Uruguay solo podrá acceder derrotando a los boricuas, pues aquellos tienen mejor diferencia de gol y serán los mejores cuartos.