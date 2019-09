La humildad de Sergio Hernández: "Ganamos la plata, no perdimos el oro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Hernández, seleccionador argentino de básquetbol, miró el vaso medio lleno y no el medio vacío a la hora de valorar el segundo lugar obtenido por los albiceleste en el Mundial disputado en China. "Para mí ganamos la plata, no perdimos el oro. Me siento muy orgulloso de mis jugadores; son los mejores jugadores del mundo", señaló el "Oveja".

Argentina perdió 95-75 ante España en la definición del título y si bien admitió que les había dolido mucho haber caído y sobre todo por la diferencia, Hernández consideró "un orgullo" la campaña realizada por su selección, que llegó hasta el partido decisivo con una marca de 7-0 en el Mundial. "Este no fue un torneo más para Argentina. Tenemos que valorar lo que logramos", apuntó.

El técnico albiceleste no puso excusas para explicar la derrota. "Hasta ahora habíamos podido imponer nuestro ritmo. España nos sacó de eso, nos cortó el ataque rápido, pero ellos sí jugaron rápido", afirmó y destacó que "el mérito es de quien marca el ritmo", en este caso del equipo español.

Hernández reconoció que durante el último cuarto se veía que "era imposible darle la vuelta al partido", más allá de que la selección argentina lo intentase. "Dominaron el ritmo y lo mantuvieron durante todo el partido".

El técnico dijo que en el Mundial han jugado con muchos equipos "todos más altos" que los argentinos, pero subrayó que España "juega de una manera diferente, juega de forma muy inteligente siempre, especialmente cuando está bajo presión".