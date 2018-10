“No es verdad que hubiera otro problema entre Marcelo y el resto de los jugadores”

“No es lo ideal. No es lo que estamos acostumbraos y vamos a tener, sea quien sea el entrenador, tratar de adaptarnos lo antes posible y tratar de acelerar todos los procesos porque no tenemos tiempo y nos jugamos una parada importantísima en la próxima ventana. No hay que pensar si es complicado o no, sino que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible porque es la situación en la que nos encontramos ahora”, le dijo Bruno Fitipaldo al programa “Por Decir Algo” (Radio Mundo).

El capitán uruguayo remarcó que “no existió ningún problema personal entre otros jugadores y Marcelo Signorelli. Está claro el problema o la poca relación que tenían entre ellos (Signorelli y Batista), pero no es verdad que hubiera otro problema entre jugadores. Sí que había cosas que no estaban funcionando, que no se estaban haciendo bien y obviamente hace tiempo se está tratando de que las cosas funcionaran, de tratar de mediar, de corregir las cosas que se estaban haciendo mal dentro del grupo de trabajo y que funcionara todo mejor. Pero hace tiempo que las cosas no venían bien. Entiendo que la gente se sorprenda muchísimo porque obviamente a veces desde afuera no se sabe todo lo que pasa adentro de un equipo y está bien que así sea. Es importante que haya cosas que sean de la selección y que queden adentro de la selección. No estoy hablando específicamente de Esteban y Marcelo o de su relación, sino de todo lo que pasa. Está bien que quede ahí adentro”.

Consultado acerca del cambio que tendrá que afrontar la FUBB, Fitipaldo contó que “es un momento delicado para cambiar de entrenador. De cara al futuro no sabemos exactamente cómo puede afectar. Nosotros tenemos que estar a disposición de la selección como lo hemos hecho hasta ahora y del entrenador que venga. No fuimos quienes tomamos la decisión porque no es algo que nos competa a nosotros, sino que es un trabajo de los dirigentes. Cada uno tiene que hacer su función porque es la única manera de estar más cerca de hacerla bien. Lo más importante ahora es que en el momento que toque, que va a ser dentro de dos meses, estar preparados para adaptarse rápido al entrenador nuevo y tratar de sacar adelante a la selección uruguaya que a veces me parece que queda un poco de lado con tantos problemas personales y no nos damos cuenta lo que estamos representando o cuál es el objetivo de esta selección que es clasificar al Mundial”.

Por último, “Fiti” dejó un mensaje fiel a sus pensamientos: “Sean quienes sean los jugadores o el entrenador, es circunstancial. Hay que entregarse 100% a lo que haya que hacer y en este momento va a ser adaptarse a un entrenador nuevo”.



ESTEBAN BATISTA "Tengo una relación excelente"

Esteban Batista, en diálogo con Ovación, dijo que "con Fitipaldo tengo una relación excelente. Él está en España con su equipo y yo estoy acá enfocado en lo mío. No hay ningún problema ni con él ni con ningún otro jugador, ni mucho menos. Al contrario, los jugadores estamos todos unidos. Obviamente cada uno tendrá opiniones a favor o en contra, no lo sé yo".