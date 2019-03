Hay tres clubes por el último lugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Liga Uruguaya de Básquetbol llega a sus últimos días de la etapa previa a los playoff y en la presente jornada se conocerá cuál será el octavo club clasificado al camino al título.



Desde las 21:15 se juegan dos partidos en simultáneo, con tres equipos con chances de obtener el último cupo que queda para sumarse a los siete que ya están clasificados.

Olimpia ya está clasificado desde hace dos partidos atrás, pero será visitante en Plaza de las Misiones ante un Goes que debe ganar y esperar. Es que quien tiene la ventaja es Hebraica Macabi, que viene de vencer en la fecha anterior precisamente a los misioneros y es local en Trouville (televisado), recibiendo a Biguá. La única chance que tiene el “Pato” es ganar, esperar que Olimpia gane y jugar un desempate contra Goes y Hebraica.

En los playoff ya está confirmado el cruce entre Nacional -segundo de la Liguilla- y Olimpia -líder del reclasificatorio y, por lo tanto, séptimo clasificado-. Además, el primero de la Liguilla (Malvín), podría confirmar hoy su rival si se define el último cupo.



Aguada, Urunday, Defensor Sporting y Trouville podrían modificar su posición dependiendo del fallo al aguatero, que sale el miércoles.



La última de la Liguilla.

Mañana se jugará el partido entre Nacional y Malvín a las 21:15 en Unión Atlética; el Defensor Sporting vs. Aguada en Welcome y Trouville vs. Urunday en Chucarro queda para el jueves por el fallo.