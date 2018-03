Hay partidazo en el Palacio

Con dos partidos se pondrá en marcha esta noche la cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017-2018 sobresaliendo el encuentro que protagonizarán Welcome y Aguada.



El Palacio Peñarol será el escenario del choque que tendrá a la “W” como local y en el que no se permitirá el ingreso de público visitante por razones de seguridad.



El arbitraje del encuentro que comenzará a la hora 20:30 estará a cargo de Carlos Romero, Fernando Pastorino y Washington Chamorro.



El otro partido de esta noche también se jugará a las 20:30 pero tendrá como protagonistas en cancha de Welcome a Defensor Sporting y Urunday Universitario con Diego Borghini, Diego Ortíz y Fabián Martínez.



Los otros dos encuentros de la cuarta fecha de la Liguilla se jugarán mañana. A las 20:30 se enfrentarán Malvín y Goes en Rivera y Legrand, mientras que en Tabaré, Hebraica recibirá a Nacional.



Por la permanencia, Biguá recibirá a Trouville que buscará salvarse definitivamente del descenso, y Larre Borges visitará a Olimpia en un partido clave.