No hay quién pare a Defensor Sporting

La tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol comenzó con todo, con la disputa de cinco partidos en una noche espectacular.



Una de las notas de la jornada la dio Defensor Sporting, que goleó a Atenas 96-69, y de esta forma llegó al tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones.



Los dirigidos por Álvaro Ponce, que fueron locales en Welcome, tuvieron la figura de Andrés Dotti, quien aportó 27 unidades. Luego el equipo contó con un goleo repartido, lo que habla a las claras de un buen trabajo colectivo.



Atenas, en cambio, sufrió la tercera derrota en la Liga y aún no conoce lo que es ganar. Los dirigidos por Martín Frydman contaron con el aporte de 25 unidades de Luis Hernández.







PLAZA DE LAS MISIONES. Goes, como local, logró un tremendo triunfo al superar 87-77 a Malvín con un segundo tiempo estelar de Fernando Martínez, quien supo ser campeón reiteradamente con el equipo playero.



El equipo de Gustavo Reig fue un conjunto que capitalizó los momentos del partido, atacó los rebotes ofensivos principalmente en el primer tiempo, los extranjeros se mostraron cómodos con el trámite y Nicolás Borsellino fue clave a la hora de capturar el rebote ofensivo.



Goes planteó una defensa en zona y Malvín exageró en muchas ocasiones del lanzamiento de tres puntos.



Fue fundamental el ingreso del “Enano” Fernando Martínez, porque le dio a Goes la pausa que se precisaba, además de que marcó 22 puntos en poco menos de 24’.



El goleador del juego fue Jarred Shaw, con 24 puntos. En Malvín, el máximo anotador fue nuevamente el griego Fotios Lampropoulos, con 17.



Vale destacar que fue el segundo triunfo de Goes en el certamen, mientras que Malvín sufrió la segunda derrota del campeonato.







GANÓ OLIMPIA. Los “Alas Rojas” fueron a Villa Biarritz y se llevaron un valioso triunfo contra Biguá por 79-71, con 16 puntos de Brandon Nazione y 16 de Brian García.



El equipo del ingeniero Gerardo Jauri ganó el partido de principio a fin, ya sacó importantes diferencias en el primer cuarto y si bien Biguá intentó acercarse en el complemento, el triunfo nunca corrió riesgo.







BATACAZO. Verdirrojo generó la sorpresa de la noche, ya que venció por un doble (79-77) a Macabi en Trouville. Fue un partidazo del equipo del Cerro, que ganó en Primera después de 18 años. La principal virtud es que tuvo un goleo muy repartido.



Por último, Aguada venció 78-68 a Urunday Universitario jugando en el Palacio Peñarol con 23 puntos de Davis.

Dos partidos cierran la tercera fecha de la Liga

La tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cerrará esta noche con dos partidos que aparecen en lo previo como interesantes.



A partir de la hora 20.30, Welcome será local de Nacional en el gimnasio de la calle Emilio Frugoni con el arbitraje de Julio Dutra, Gastón Rodríguez y Pablo Graiño.



Para este juego, Nacional invita a sus hinchas a no asistir al partido para evitar cualquier tipo de disturbios.



Los tricolores -candidatos a llegar hasta el final de la Liga- ganaron los dos partidos que jugaron, mientras que Welcome también está invicto ya que triunfó en el único partido que jugó. Vale recordar que la humedad suspendió el juego con el que empataba contra Verdirrojo, también jugando como local.



En el partido televisado de la noche, Trouville recibirá en Pocitos a Sayago desde la hora 21.15 en un enfrentamiento en el que los rojos llegan como favoritos, aunque no se podrán descuidar frente a un adversario que siempre pone mucha actitud, más allá de que en lo previo se armó como para no descender y perdió los dos partidos. Arbitrarán Silvera, Romero y Martín Pedreira.