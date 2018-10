Hagan juego: Llegó la hora de salir a la cancha

En medio del clima tenso que sacude al básquetbol uruguayo tras la destitución de Marcelo Signorelli como entrenador de la selección, el plano local cobrará importancia con el inicio de la Liga Uruguaya 2018-2019 que se pondrá en marcha mañana.

La principal novedad será el aumento de fichas extranjeras (de dos pasaron a ser tres) en un torneo que tendrá a Malvín, actual campeón, como uno de los favoritos a revalidar el título, pero con varios equipos que buscan llegar a lo más alto como Aguada (el gran retador), Trouville, que quiere volver a los primeros puestos y se armó para eso, y Olimpia, que procura ser la grata sorpresa en el año de su centenario de vida. También hay otros que apuestan alto como Defensor Sporting, Nacional y Biguá.

MALVÍN El Rey que saldrá a defender su corona

En la playa se ilusionan otra vez con el título, como suele ocurrir en cada comienzo de temporada.

El equipo de Pablo López ya se acostumbró a pelear en lo más alto, sabe de títulos y en esta Liga el objetivo vuelve a ser el mismo: ganar. Desde que el técnico inició su proceso en 2006, Malvín lleva 11 torneos entre los cuatro primeros.

El plantel estará integrado por Marcos Cabot, Nicolás Mazzarino (foto), Marcel Souberbielle (mayores), Juan Santiso (Sub 25), Emiliano Serrés, Gonzalo Díaz, Theo Metzger, Bruno Acosta, Sebastián Pereira (Sub 23), Hatila Passos, Fotios Lampropoulos, Jamelle Cornley (extranjeros).

Nicolás Mazzarino, la figura de Malvín en la pasada temporada. Foto: Archivo El País.

Pablo López

Es el entrenador más ganador de la Liga Uruguaya con cinco títulos, todos con Malvín. Esta temporada el objetivo del “playero” es pelear otra vez por llegar a lo más alto en el torneo.

AGUADA Un equipo con mucha experiencia en Liga

Finalista en las dos ediciones anteriores de la Liga Uruguaya, Aguada quiere volver a lo más alto del plano local y se armó para eso.

Con Fernando Cabrera al frente, el rojiverde tendrá en su plantel a Demian Álvarez, Federico Bavosi (foto), Leandro Taboada y Sebastián Izaguirre como fichas nacionales; Federico Pereiras (Sub 25), Joaquín Rodríguez, Nahuel Santos, Ignacio Núñez, Iván Telis, Agustín Ramírez, Leonardo Margosian y Alfonso Arrillaga (Sub 23), mientras que los extranjeros serán Andrew Feeley (que jugará nuevamente en la avenida San Martín), Dwayne Davis y Ricardo Glenn.

Federico Bavosi volverá a vestir la camiseta de Aguada en la Liga. Foto: Fernando Ponzetto

Fernando Cabrera

El “Hechicero” llegó al aguatero en 2016 y puso al equipo en dos finales de Liga cayendo ante Hebraica Macabi y Malvín. Este año, el rojiverde apuesta otra vez al título.

TROUVILLE La apuesta: volver a estar entre los de arriba

En Chucarro la temporada 2017-2018 no fue la mejor. El equipo no entró en playoffs, pero el club apostó a la continuidad de Álvaro Tito al frente de un plantel competitivo que tendrá en sus filas a Nicolás Catalá (foto), Marcos Marotta, Matías Martínez (nacionales), Hernando Cáceres (Sub 25), Juan Galetto, Santiago Massa, Federico Soto (Sub 23), Donald Robinson, Paul Harrison, Marquis Mathis (extranjeros). Además, Álvaro Tito alternará a varios juveniles buscando potenciar jugadores del club como Mauro Fratini, Fabrico Viacaba, Guillermo Curbelo, Santiago Fernández, Guillermo Souza, Nicolás Calone y Nicolás Bessio.

Nicolás Catalá, una de las fichas nacionales de Trouville en la Liga. Foto: Archivo El País.

Álvaro Tito

Desde su llegada al club puso al equipo entre los cuatro mejores de la Liga en tres temporadas, siendo finalista en 2014-2015. Este año quiere volver a la primera plana del torneo.

OLIMPIA Se armó para un festejo a lo grande

Olimpia hizo una gran apuesta en el año de su centenario de vida y tras pelear la permanencia en la edición anterior, ahora quiere sobresalir en la Liga Uruguaya. A la contratación de Gerardo Jauri como entrenador le sumó un plantel interesante para estar en la primera plana.

Los jugadores del equipo de la Cúpula de Colón para esta temporada de la Liga serán Abel Agarbado, Brian García, Iván Loriente (foto), Kiril Wachsmann (nacionales), Agustín Cabillón (Sub 25), Juan Viana, Gonzalo Posse, Matías Navadian, Gonzalo Michetti (Sub 23), Reque Newsome, Aaron Bowen, Brandon Nazione (extranjeros).

Iván Loriente, una de las piezas importantes del plantel de Olimpia. Foto: Archivo El País.

Gerardo Jauri

Luego de una temporada sin actividad, lo sedujo el proyecto de Olimpia y armó un plantel como para pelear arriba. Tiene experiencia de sobra en Liga: seis finales y dos títulos.

El resto de los equipos de la Liga Uruguaya 2018-2019

ATENAS Entrenador: Martín Frydman

Nacionales: Alex López, Nicolás Álvarez, Gonzalo Álvarez, Pablo Macanskas.



Sub 25: Mateo Pose.



Sub 23: Luciano Planels, Agustín Pose, Luca Magnone, Ignacio Gallardo, Bruno Fernández, Pablo Da Cundha.



Extranjeros: Luis Hernández, Gabriel Belardo, Phil Henry.

BIGUÁ Entrenador: Juan Rovira

Nacionales: Joaquín Osimani, Gonzalo Meira, Juan Cambón.



Sub 23: Hernán Álvarez, Joaquín Jones, Martín Couñago, Martín Rojas, sebastián Vechtas.



Extranjeros: Dane Johnson, Rodney Alexander, Carl Elliot.

DEFENSOR SPORTING Entrenador: Álvaro Ponce

Nacionales: Alejandro Acosta, Emiliano Bastón, Andrés Dotti, Gonzalo Iglesias.



Sub 23: Sebastián Ottonello, Xavier Cousté, Lucas Guerra, Agustín Da Costa, Nicolás Comas.



Extranjeros: Anthony Johnson, Patricks Sanders, Corin Henry.

GOES Entrenador: Gustavo Reig

Nacionales: Fernando Martínez, Martín Aguilera, Nicolás Borsellino, Rodrigo Brause.



Sub 25: Agustín Dellepiane.



Sub 23: S. Wohlwend, J. Borrallo, F. González, S. Pérez, Á. Midaglia, S. Sosa, L. Gutiérrez, E. Piñeiro.



Extranjeros: Jarred Show, Deonta Stocks, DeAndre Upchurch.

HEBRAICA MACABI Entrenador: Mathías Nieto

Nacionales: Gastón Semiglia, Diego Soarez, Federico Álvarez, Federico Haller.



Sub 23: Pierino Rusch, Facundo Terra, Tadeo Girbau, Octavio Medina, Agustín Viotti.



Extranjeros: Kareem Canty, Brian Williams, Jermont Horton.

NACIONAL Entrenador: Gonzalo Fernández

Nacionales: Joaquín Izuibejeres, Germán Silvarrey, Nicolás Delgado, Santiago Moglia, Esteban Batista.



Sub 23: Mateo Sarni, Santiago Álvarez, Edison Espinosa.



Extranjeros: Antony Danridge, Callistus Eziukwu.

SAYAGO Entrenador: Horacio Perdomo

Nacionales: Emiliano Giano, Gerardo Fernández, Fernando Verrone.



Sub 23: Tomás De León, Emiliano Bonet, Nahuel Lemos, Mateo Dogliotti, Gabriel Torales, Santiago Pereira.



Extranjeros: Lamar Roberson, Duke Crews, Maurice Kirby.

URUNDAY UNIVERSITARIO Entrenador: Héctor Da Prá

Nacionales: Emilio Taboada, Mauro Zubiaurre, Manuel Romero, Fausto Pomoli.



Sub 23: Federico Miller, Facundo Medina, Ignacio Morena, Iván Vega, Santiago Machado.



Extranjeros: Tyrone Lee, Kyle Rowley, Quinnel Brown.

WELCOME Entrenador: Esteban Yaquinta

Nacionales: Matías De Gouveia, Claudio Charquero, Christian Modernell, Ángel Varela.



Sub 23: Agustín Ressi, Ángel Gómez, Santiago Rocha, Martín Trelles, Santiago Fletcher, Facundo Grolla, Rodrigo Ayerstaran.



Extranjeros: Nate Frye, Nick Wadell, Bilal Richardson.

VERDIRROJO Entrenador: Ramiro Caballero

Nacionales: Federico Cholaquides, Rogelio De León, Martín Mayora, Martín Garay.



Sub 25: Manuel Monteverde.



Sub 23: F. Parreño, R. Morales, M. Mugica, M. Suárez, G. Corbisiero, L. Rodríguez, I. Castro, M. Flores.



Extranjeros: Mike Hughes, Cleon Roberts, Joseph Efese.

HACIENDO HISTORIA Malvín, el más ganador en Liga Uruguaya La Liga Uruguaya de Básquetbol comenzó a disputarse en 2003 y el primer campeón fue Defensor Sporting, que tiene dos títulos. Hoy, Malvín es el club que más coronas tiene con cinco conquistas tras consagrarse en 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015 y 2017-2018, mientras que Hebraica Macabi suma tres, Biguá dos, Aguada, Trouville y Salto Uruguay uno.

Datos a saber de la edición 2018-2019 de la Liga Uruguaya

Así se jugará la primera fecha

La Liga arranca mañana con Malvín-Nacional a las 21:15 (TV) en Rivera y Legrand. El sábado se medirán Trouville y Olimpia a las 20:30 y en ese mismo horario, pero el lunes 8, Hebraica Macabi y Urunday Universitario en Unión Atlética, Goes-Sayago y Welcome-Verdirrojo. El martes chocarán Biguá-Defensor Sporting a las 20:30 y desde las 21:15 (TV), Atenas y Aguada, sin público visitante.