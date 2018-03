Treparse a la cima de la Liguilla está en juego

Primer cuarto.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y sobre todo por el lado de Goes que se vio reflejado en el marcador. El inicio del duelo marcó un 10-0 a favor del Misionero pero que con el paso de los minutos no pudo mantener por errores propios y porque Aguada comenzó a ser más directo y a lastimar más bajo el aro de Goes. El resultado final del mismo fue de 14-9 a favor del elenco misionero.

ESTADÍSTICAS EN VIVO